Gli unici a non averlo capito sono i partiti di centrosinistra. Ma più che non averlo capito, ho la sensazione che i sinistroidi nascondano la testa sotto la sabbia come gli struzzi, dei quali si dice che lo facciano per non essere visti o per ingannare eventuali predatori volendo sembrare una roccia o un cespuglio nella speranza di passare inosservati. Noi comuni mortali non lo comprendiamo, né la scienza può soccorrerci in questo caso. Certo è che la sinistra ha avuto la capacità di fare più golpe, costituzionali ma pur sempre golpe, attraverso il susseguirsi di presidenti del consiglio mai scelti da nessuno, ma imposti, e in qualche caso, nemmeno eletti in Parlamento. Che fortuna per l’Italia.

Sembra di essere tornati al 2008, quando le sinistre “vinsero” le elezioni grazie al voto degli italiani all’estero. Allora la reazione della sinistra fu la divisione ed alcuni partiti non riuscirono ad eleggere nemmeno un parlamentare. Risultato? Dimissioni a iosa. La peggiore pagina della storia della politica italiana. Ma oggi non tutti ricordano quegli eventi. Oggi si vede il Pd provato dalle geniali mosse dei governi che ha appoggiato nell’ultimo lustro, il presidente del Senato Pietro Grasso e la “presidenta” della Camera Boldrini insieme nel neonato movimento “Liberi e uguali” che sta per “Liberi no, uguali nella sventura”, i riesumati e scaltri D’Alema e Bersani, il grande Pippo (Civati ovviamente, non il fedele amico di Topolino) eterno oppositore e Renzi-dissidente.

E per finire, quest’ultimo, il grande Matteo Renzi, non esente da colpe (e dal golpe), il cui suicidio politico non è stato, come si crede, il referendum, ma la totale incapacità di tenere uniti gli “alleati”, conseguenza della nonchalance e celerità con le quali ha provveduto a regolare i suoi, e quelli di qualche amico, interessi (banche e compagnie petrolifere) creando un vuoto intorno a se stesso, alla Stalin maniera: con me o contro di me. Oggi in serie difficoltà in quanto, in base ai sondaggi, la sua coalizione è terza, dietro quella di Berlusconi e del movimento pentastellato che, fino a qualche giorno fa, non intendeva scendere a patti con nessuno, ma di recente ha mandato Di Maio a cena con Berlusconi. Da tutto questo è addirittura emerso un maggior gradimento, rispetto a Renzi, dell’attuale premier Gentiloni, che fino ad un anno fa non tutti conoscevano.

Quindi, da un lato le sinistre con “Le mummie 2 – Il ritorno” e dall’altro “Il primo Cavaliere” con “I Cavalieri della tavola rotonda” (probabilmente anche il Movimento 5 stelle). L’ago della bilancia: la quarta gamba?

Ma, per riprendere il filo del discorso, perché la sinistra perderà le elezioni del 4 marzo 2018?

Perché ha votato una legge elettorale che li ha fatti tornare indietro di mezzo secolo, con decine di partitini costretti ad improbabili alleanze elettorali spaventati dalle soglie di sbarramento per l’accesso in Parlamento ed un Pd incapace di tenerli uniti, a differenza di Berlusconi nel versante opposto.

Perché dopo la clamorosa sconfitta del referendum, Renzi ha ipocritamente fatto credere di essersi messo da parte, di fatto guidando il carro attraverso alcuni suoi fedelissimi. Ed è proprio una di questi, la Boschi, che è diventato un serio problema: in particolare per la questione insoluta di Banca Etruria, che l’ha vista al centro di interrogazioni , audizioni ed invettive mediatiche.

Perché la sinistra degli ultimi anni ha avuto come “programma” solo la distruzione di Berlusconi. E questo, forse, andava bene nel contesto storico di quegli anni, quelli della persecuzione politica ed umana della persona di Silvio Berlusconi che, passando attraverso alcune decine di processi ed alcune migliaia di udienze, è giunta ad una sola condanna per evasione fiscale, reato, tra l’altro, comune a migliaia di imprenditori, anch’essi perseguitati dalla (in)giustizia. Ma oggi non funziona più. La verità latente di questa faccenda, oggi venuta a galla, rimane l’incapacità della sinistra di trasmettere una visione della società e dell’economia chiara e diversa dall’attuale modello di impoverimento sociale che continua ad immiserire e depauperare le nuove generazioni accontentandole con alcune decine di euro prima di ogni tornata elettorale. Quali sono gli obbiettivi della sinistra? Con il primo Renzi la rottamazione era un concetto spendibile, ma oggi? Dopo le pseudo riforme con pochissimi cambiamenti degni di attenzione e niente di economicamente efficace la sinistra ha serie difficoltà a proporre nuovi progetti che abbiano i crismi di un programma elettorale e post elettorale che possa convincere l’elettorato. Con i precedenti appena trascorsi!

La conclusione? La vittoria del centrodestra, se vogliamo, per merito della sinistra che ha deciso di perdere le elezioni, ma ancora non lo sa.

Flavio Carlino