BARI – Anche questa volta abbiamo avuto ragione: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato oggi con proprio decreto Salvatore Ruggeri, già parlamentare della Repubblica (senatore nella XV legislatura e deputato nella XVI legislatura), assessore al Welfare (deleghe a Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria). E’ il terzo leccese in giunta, insieme a Loredana Capone e Sebastiano Leo: quindi, i numeri restano invariati, anche se si tratta di un esterno. L’Udc non aveva nessuna intenzione di rinunciare al suo assessore, dopo la scomparsa del compianto Salvatore Negro.

Il coordinatore regionale Udc ha preferito sostituire il cognato personalmente, senza lasciare che fosse il compagno di partito, Mario Romano (che è subentrato in Consiglio in quota Scudocrociato), a prendere le redini dell’Assessorato. Noi lo abbiamo anticipato un mese fa tra lo scetticismo degli altri media. Abbiamo scritto che avrebbe preso il posto di Salvatore Negro, ma qualcuno pensava che ci sarebbero stati problemi di rimpasto con gli esterni. Ecco come ha risolto la questione il governatore della Puglia: con un mini – rimpasto. La delega al Welfare era stata assunta dal presidente Emiliano all’indomani della scomparsa dell’assessore Salvatore Negro. Le deleghe ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque sono state invece assunte oggi dallo stesso presidente.

Anna Maria Curcuruto, titolare fino a oggi dell’assessorato ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque è stata nominata con separato atto consigliera del Presidente – a titolo gratuito – per le materie dei Lavori Pubblici e della Tutela delle Acque (per l’attuazione dei programmi in materia di sistemi idrici, risorse naturali ed opere pubbliche).La nomina è condivisa dai militanti come Marco Nuzzaci “È unica personalità che poteva coprire quel ruolo lasciato vuoto dall’amatissimo Totó Negro. Auguri di cuore per questo nuovo e prestigioso incarico”. Questa è l’ennesima dimostrazione, come nelle anticipazioni sull’abbandono di Marti e per altre indiscrezioni, che il Corrieresalentino è un giornale autorevole, con fonti autorevoli e controllate. I nostri retroscena, ancora una volta, anticipano le mosse della politica locale e regionale.

