MAGLIE – Nuovo circolo nel cuore geografico (ma anche politico) del Salento. Nasce a Maglie il primo circolo territoriale del 2018 e la forza #ultrapolitica guidata da Pippi Mellone, sindaco di Nardò e Leader del movimento, diventa sempre più un movimento territoriale.

A guidare il circolo di Maglie sarà Andrea Pasca, un giovane trentenne, operatore sanitario, impegnato nello sport e nel sociale. “Ho letto in Andare Oltre la risposta alla mia voglia di fare e di cambiare il mondo ad iniziare dalle piccole cose, dai bisogni delle persone – dice Andrea Pasca – e ringrazio il circolo di Maglie, che mi ha spinto ad essere “il capitano” del gruppo! Quella che Andare Oltre e Pippi Mellone hanno lanciato è una sfida di rinnovamento della classe dirigente, che serve a dare risposte concrete ed immediate – spiega Pasca – è, da oggi, la nostra sfida, è la sfida dei giovani uomini e delle giovani donne di Maglie. Quello che è successo a Nardò, ad esempio, è formidabile: hanno messo da parte tutta la vecchia politica e la città sta risorgendo. Dobbiamo fare la stessa cosa per Maglie e per tutto il Salento”.

Entusiasmo anche da parte del coordinatore provinciale per Lecce, Giancarlo Erroi, che accoglie con enorme favore la presenza di un nuovo circolo su Maglie. “Stiamo dando una risposta chiara e netta – dice Erroi – a chi ci voleva relegare ad attacchini di partito. Noi, invece, abbiamo avuto la forza di formulare una proposta politica totalmente innovativa, slegata da vecchie dinamiche e vecchie mentalità, in grado di dialogare con tutti su temi concreti e di dare risposte ai cittadini, così come avviene nei comuni nei quali siamo forza di governo, come Lecce, Nardò e Galatina. La nostra formula è chiara è semplice: noi proponiamo e mettiamo in campo soluzioni per i problemi.

Per questo, ad esempio, in relazione alle politiche stiamo elaborando un “programma delle idee per il Salento” e vogliamo portare questo programma fino alla Capitale, dialogando con tutti.

In questo senso l’apertura di Luigi Di Maio alle forze civiche non può che farci piacere, perché conferma il peso delle civiche nel panorama politico e, nel nostro caso, di un movimento civico interprovinciale costituito da tanti circoli ed una rete di amministratori. Quindi, fermo restando la prioritaria esigenza di preparazione politica della classe dirigente, che è elemento essenziale per qualsiasi dialogo, siamo determinanti in ogni scelta che possa riguardare il futuro del Salento”.

Ad Andrea Pasca e al Circolo di Maglie arriva il saluto del Leader del movimento, Pippi Mellone: “Sono contento che la prima formalizzazione di un nuovo circolo Andare Oltre venga da un comune importante come Maglie – dice Pippi Mellone – perché si tratta di una città nevralgica nella struttura sociale ed economica del Salento, ovvero nei due settori dove maggiormente si è fatta sentire in questi anni l’assenza dello Stato e la mala gestione degli enti periferici. E’ incredibile assistere ad un sistema politico che perde tempo dietro ai cellophane per le zucchine e che non si preoccupa per la gente che non ha i soldi per acquistare le zucchine o per i coltivatori ed i commercianti che, nonostante il duro lavoro, non riescono ad andare avanti. Grazie di cuore ad Andrea Pasca e al direttivo provinciale per il lavoro che sta svolgendo”