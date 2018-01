LECCE – Ieri, il Comune di Casarano ha diffuso il comunicato del sindaco Gianni Stefano, che in qualità di pubblico ufficiale e primo cittadino ha diffuso un comunicato stampa ufficiale, che molti media hanno pubblicato così com’era. “Questa mattina ho scritto ai NAS di Lecce per sollecitare, ancora una volta, il loro intervento. Ho inviato la nota per conoscenza anche a Sua eccellenza il Prefetto di Lecce. Nella nota di oggi ho segnalato il gravissimo episodio verificatosi presso l’Ospedale di Casarano nella notte tra il due e il 3 gennaio scorso. È inconcepibile quanto si è verificato. Non si può rischiare la vita di una bambina di due anni in conseguenza di un intempestivo trasferimento di reparti” – ha scritto il sindaco.

Oggi, però, l’Asl promette querela. Il direttore del Dipartimento Politiche della Salute Giancarlo Ruscitti e il Direttore Sanitario della Asl di Lecce Sanguedolce, infatti, hanno diffuso la seguente nota: “Saranno valutate tutte le forme legali per tutelare l’immagine della Regione Puglia e della Asl Lecce a seguito della notizia pubblicata oggi sulla testata online Corriere Salentino e intitolata ‘Ospedale di Casarano: il sindaco chiede ai Nas di intervenire, dopo che una bambina ha rischiato la vita’. Quanto riportato oggi, relativamente al caso della piccola ricoverata a Casarano, infatti non corrisponde a verità.

Il sindaco di Casarano ha quindi denunciato fatti non corrispondenti al vero. La falsa rappresentazione dei fatti sarà sottoposta alla Procura della Repubblica di Lecce per quanto di competenza. La relazione del direttore f.f. dell’unità operativa di Rianimazione dell’Ospedale di Casarano, dott. Francesco Mosticchio, rende chiaro che il caso è stato preso in carico tempestivamente dall’Unità Operativa di Rianimazione e che nulla ha a che fare questa vicenda con il trasferimento in corso dell’Unita Operativa di Chirurgia Pediatrica, oggetto di contestazione da parte del sindaco di Casarano. Si ricorda che il Tar di Lecce ha respinto la domanda giudiziaria del Comune di Casarano, intesa a bloccare il trasferimento del reparto di Chirurgia Pediatrica all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. È chiaro il tentativo del sindaco di Casarano di danneggiare l’immagine della Asl di Lecce e della Regione Puglia narrando ai mass media fatti difformi da quelli realmente accaduti.

Questi i fatti riferiti dal dottor Mosticchio. La sera dello scorso 2 gennaio la bambina coinvolta nella vicenda presentava a casa la comparsa di tosse accompagnata da lamento senza altri sintomi. La mattina presto del 3 gennaio è stata trovata dai genitori in stato di coma con convulsioni. Accompagnata direttamente con mezzo proprio al pronto soccorso di Casarano, dal triage di accettazione risultava: rosso-molto critico, con diagnosi di crisi convulsiva con perdita di coscienza. Veniva pertanto allertato il rianimatore di turno che alle 07:29, esattamente dopo cinque minuti dall’arrivo in pronto soccorso e quindi immediatamente, disponeva il ricovero urgente. Appena stabilito il percorso di cura, essendo il reparto di rianimazione pieno con pazienti in soprannumero (5), sono state contattate le Rianimazioni di altri Presidi Ospedalieri, ottenendo la disponibilità di un posto letto in Rianimazione a Gallipoli.

Si è quindi organizzato il trasferimento a Gallipoli di un paziente adulto con problematiche esclusivamente respiratorie, condividendo con i familiari tale scelta, considerando che a Gallipoli vi è anche la consulenza specifica pneumologica e liberando quindi un posto letto in Rianimazione a Casarano per la piccola paziente. La piccola si trova quindi attualmente regolarmente ricoverata presso il reparto di rianimazione di Casarano, dove viene adeguatamente assistita con piena disponibilità di tutti i presidi necessari all’assistenza intensiva. Ad oggi le condizioni cliniche della paziente sono in miglioramento. Dalla relazione, quindi, si evince che nessuna delle fasi di assistenza alla piccola paziente ha riguardato patologie trattabili presso il reparto di Chirurgia Pediatrica recentemente trasferito. Di qui la decisione di Regione e Asl di procedere a denunziare i fatti all’Autorità Giudiziaria con riserva di costituirsi parte civile verso coloro che si saranno resi responsabili di eventuali reati”.