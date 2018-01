PUGLIA – Anno nuovo e prima sconfitta per la Lupa Lecce versione 2018. I giallorossi sono caduti sotto i colpi di Altamura in trasferta per 71-59, in occasione della gara valevole per la seconda giornata di ritorno del Campionato Maschile Serie C Silver che si è disputata ieri sera. Dopo la sconfitta contro Ruvo incassata in casa prima della sosta, la Lupa non è riuscita ad arginare l’impeto di un avversario che ha collezionato 8 vittorie sulle 9 gare disputate nel suo fortino.

Per i salentini si è trattata dell’ennesima gara in salita, condizionata da un approccio errato nel primo quarto che ha permesso ai padroni di casa di presentarsi all’inizio della seconda frazione sul 23-7. Coach Santoro è partito col quintetto formato da Sirena, Malaventura, Paiano, Mocavero e Colella ricevendo una dura lezioni nei minuti finali del primo periodo. I giallorossi sono apparsi svagati in difesa prestando il fianco alle sortite offensive dei locali. Nel computo della gara la coppia formata da Mocavero e Malaventura ha messo insieme 31 punti che non sono serviti a mettere in cascina i 2 punti in palio. Dal secondo quarto in poi la squadra di Santoro ha cominciato a carburare giocando alla pari con Altamura, sino a piazzare il break nel terzo quarto che ha riaperto la gara.

A poco meno di tre minuti dalla fine Paiano ha avuto la palla del pari su assist di Malaventura, ma l’ex Monteroni ha perso il possesso scatenando la ripartenza di Altamura che ha allungato a +5 con una tripla. Negli ultimi giri di orologi i locali hanno dilagato sulle ali dell’entusiasmo, complice anche il calo fisico dei viaggianti che hanno pagato a caro prezzo le energie dissipate per l’ennesima rimonta mancata di un soffio. “Nel primo quarto abbiamo concesso troppo ad Altamura – spiega a fine gara coach Santoro -. Siamo stati troppo morbidi e passivi, anche se resto perplesso sul metro arbitrale dei primi dieci minuti di gioco. Dopo la squadra ha fatto bene soprattutto in difesa, ma non siamo riusciti a completare la rimonta a causa del caso fisico nel finale. Dobbiamo migliorare ancora tanto sul piano del gioco e adesso ci prepareremo per la prossima gara in casa contro Mola per riaprire il discorso play off”.

Altamura 71 – Lupa Lecce 59

Parziali: 23-7, 16-15, 16-21, 16-16

Altamura: Radovic 16, Castellano, Biagini 6, Vukovic 10, Fui, Monacelli 8, De Bartolo 12, Vignola 5, Loperfido 2, Barozzi 12, De Palo. All.

Lupa Lecce: Malaventura 15, Quaranta 1, Paiano 7, Colella 2, Zezza, Rizzato, Sirena 8, Caloia 3, Lasorte, Mocavero 16, Ferilli 7, All. Santoro.