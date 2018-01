Mercoledì 3 gennaio a Lecce prosegue tra spettacoli e laboratori la quarta edizione di Kids. Alle 11 e alle 12 doppio turno sui vagoni storici del Museo Ferroviario della Puglia con “In viaggio con le storie” con “Il Natale di Rocco e Assunta” di Roberto Anglisani, “Il Tenace soldatino di Stagno” diLiliana Letterese e Andrea Lugli, “Il re nel paniere” di Daria Paoletta. Alle 11 e alle 17 alle Manifatture Knos lo spettacolo “Bertuccia e la biblioteca universale” di Ura Teatro con Fabrizio Pugliese. Alle 17 e alle 19 la compagnia Tpo di Prato, pioniera dei nuovi linguaggi nelle creazioni artistiche destinate all’infanzia, sarà alle Manifatture Knos con “Farfalle” di Francesco Gandi e Davide Venturini. La scena, composta da immagini proiettate su leggerissimi teli, avvolge gli spettatori e li immerge in un ambiente immaginario e naturale allo stesso tempo: una casina delle farfalle. All’interno di questo spazio i bambini sono invitati ad entrare e giocare con due danzatori per scoprire insieme un fenomeno affascinante come quello della lenta metamorfosi di una crisalide in farfalla. Alle 18.30 al Teatro Antoniano prosegue “Raccontare per vivere: Roberto Anglisani, 40 anni di storie”, focus dedicato a uno dei maestri del teatro di narrazione italiano – che il 4 gennaio alle 15 incontrerà artisti, operatori e spettatori nel Cinelab Bertolucci del Cineporto – con “Hansel e Gretel” con Liliana Letterese e Andrea Lugli. Lo spettacolo utilizza principalmente la tecnica del racconto orale, con la sua essenzialità ed immediatezza, nel tentativo di cogliere l’essenza più profonda del racconto, con pochi oggetti e costumi, lasciando alla voce e al corpo tutta la loro forza evocativa. Ultimo appuntamento della giornata alle 20.30 al Teatro Paisiello con “Cinema Paradiso” della compagnia La Luna nel letto di Ruvo di Puglia per la regia di Michelangelo Campanale. Un omaggio al cinema, all’infanzia e alla bellezza con uno spettacolo corale che potrà stupire ed emozionare.

Il Festival propone anche una serie di laboratori gratuiti. Alle Manifatture Knos (9.30/11 e 12/13)appuntamento con La nina va in città a cura di Francesca Randazzo. Dal 3 al 7 gennaio (dalle 15 all 18 -posti esauriti) Kids ospita, sempre al Knos, “Corpo di famiglia in un interno”, laboratorio di teatro danza per famiglie condotto da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, precursori del teatrodanza italiano.Un seminario per chi desidera fare esperienza dell’azione fisica in un incontro e scambio tra generazioni diverse. Staremo in ascolto e in bilico tra le relazioni primarie (rapporto genitori/figli) che si affacceranno inevitabili, e gli accadimenti che l’eterogeneità di un gruppo genererà, dove l’”infanzia” può manifestarsi in tutta la sua potente creatività e sapienza, e dove l’“adultità” può mostrarsi fuori dai contorni convenzionali nei quali la vita di tutti i giorni tende a rinchiuderla. Al Museo Ferroviario (dalle 10.30 alle 12) e alleManifatture Knos (dalle 16.30 alle 19.30) proseguirà il progetto “Rent a movement. Perché mi presti questo gesto?” di e con Elisa Cuppini del Teatro delle Briciole di Parma che si concluderà 7 gennaio alle 17 con lo spettacolo finale al Knos. Un progetto in divenire, per sua natura mutevole, ogni volta inedito perché creato dai cittadini. La coreografa e danzatrice accoglierà, infatti, gli abitanti invitandoli a lasciarle in prestito un movimento che può attingere al passato, al presente o al futuro. I gesti raccolti, documentati in un video, diventano una partitura coreografica, a cura dell’artista.



Il Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni, dedicato al tema La città bambina,proporrà – con una pausa a Capodanno – sino a 7 gennaio, spettacoli con quasi sessanta repliche di compagnie, attori e attrici provenienti dall’Italia e dall’estero, incontri, laboratori,mostre, un focus su Roberto Anglisani, una festa finale e una maggiore attenzione alle periferie. Fin dalla sua nascita Kids ha permesso a tutti i piccoli spettatori di partecipare alle attività proposte. In particolare, dalla scorsa edizione, è stata lanciata l’Operazione Robin Hood. È possibile aderire acquistando un biglietto o un abbonamento (Kids Card) sospeso in tutti i luoghi di spettacolo e in alcuni punti convenzionati. Tutte le associazioni che si occupano di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia possono fare richiesta per prenotare gratuitamente i biglietti sospesi che verranno raccolti. (operazionerobinhood@gmail.com). Il Festival è organizzato da Regione Puglia (Assessorato all’Industria culturale e turistica), Teatro pubblico pugliese, Comune di Lecce, Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro in collaborazione con Manifatture Knos, Teatro Antoniano,Museo Ferroviario della Puglia, Apulia Film Commission e Cineporto di Lecce.