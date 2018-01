LECCE – Nei giorni 20 – 21 – 27 e 28 gennaio corrente, presso la Sezione del Tiro a Segno di Lecce, si svolgerà la Prima Gara Federale Ufficiale delle specialità Olimpiche ad Aria Compressa con la quale di fatto si apre l’anno 2018 del Tiro a Segno Nazionale. Nella suggestiva e storica sede Ottocentesca del Tiro a Segno “ PRINCIPE DI PIEMONTE” di Viale Grassi di Lecce, oltre 250 Atleti parteciperanno alla Gara, valevole per le ammissioni ai Campionati Italiani.

Dai Giovanissimi , alle prime importanti competizioni, ai Tiratori Nazionali, reduci da prestigiosi risultati in campo mondiale ed europeo ottenuti nel corso dell’anno 2017. “ La Sezione di Lecce, come consolidata tradizione, è orgogliosa di ospitare anche quest’anno, l’importante evento, reso possibile grazie alla preparazione e competenza del Suo collaudato STAFF di Istruttori e Collaboratori, impegnati a fornire il supporto tecnico e logistico agli atleti partecipanti per la buona riuscita della manifestazione” afferma con orgoglio il Presidente della Sezione Francesco TOMMASI, unitamente al Consiglio Direttivo.

Il pubblico è invitato all’evento, che avrà inizio alle ore 10:00 di sabato 20 gennaio 2018.