I ravioli alla ricotta sono diffusi in tutta italiana ed, erroneamente assegnati alla tradizione culinaria emiliana, essi trovano radici antichissime in Puglia.

Conditi con ragù o serviti direttamente in brodo di carne.

INGREDIENTI per 4 persone

– 300 g semola di grano duro

– acqua

– uova (circa 200 g di uova/Kg di semola)

– 400 g ricotta di pecora

– 50 g formaggio pecorino grattugiato

– 1 uovo

– 1 tuorlo

– prezzemolo

– pepe

– sale qb

PREPARAZIONE

Lavorare la farina con un po’ di acqua tiepida e uova sino, per circa 15 minuti, sino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Stendere con un mattarello la pasta e con un bicchiere ricavare dalla sfoglia tanti dischetti.

Preparare a questo punto l’impasto: unire in una terrina l’uovo e un tuorlo e aggiungervi la ricotta, insaporita con pecorino, sale e pepe e distribuirlo sui dischetti di sfoglia.

A questo punto ripiegare il dischetto su se stesso, e con una tagliapasta dentellato tagliare l’eventuale pasta in eccesso, per ottenere la classica forma del raviolo.

Posare i ravioli su una spianatoia infarinata e lasciarli asciugare per circa 30 minuti.