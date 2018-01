Anche la Regione Puglia ha comunicato agli enti che impiegano i Lavoratori socialmente utili la proroga delle attività. Una boccata d’ossigeno attesa da centinaia di lavoratori salentini. E intanto per lunedì 8 gennaio a Bari, l’assessore regionale alle Politiche per il Lavoro Sebastiano Leo ha convocato Anci e le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per discutere della proroga delle attività.

Dopo la sollecitazione della Cgil Lecce, che ha chiesto lumi sullo stato dell’arte lo scorso 29 dicembre con una lettera firmata dal segretario confederale Simone Longo in cui si lamentava la mancanza di notizie sulla proroga delle attività, l’assessore regionale al Lavoro ha scritto agli enti utilizzatori. Nella lettera inviata ieri, l’assessore rammenta come la Legge di Bilancio 2018 preveda all’articolo 1 comma 223 la proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni sottoscritte per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. «A tal proposito, nelle more della definizione dell’apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che questo assessorato prosegue nel sollecitare», scrive Leo, «le attività dei suddetti lavoratori sono da considerarsi prorogate a partire dal 1° gennaio 2018».

«Siamo soddisfatti della decisione presa dall’assessore regionale», dice Simone Longo. «Lunedì al tavolo convocato a Bari avremo la possibilità anche di fare il punto sulla stabilizzazione. La proroga delle attività è un primo passo importante per dare tranquillità ai lavoratori. Ora bisogna che Regione ed enti utilizzatori, nelle more del rinnovo e del parere della Corte dei Conti, anticipino le risorse. Riconosciamo all’assessore Leo sensibilità e impegno nei confronti di questa tematica. Forse quest’anno si potrà evitare il solito gioco delle parti e finalmente gli enti utilizzatori potranno impiegare senza interruzione lavoratori diventati in molti casi fondamentali per l’erogazione dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni»».