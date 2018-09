Ingredienti per 4 persone:

400 gr di paccheri

12 scampi piccoli

1 astice da 500 gr

10 gamberi

200 gr di gamberetti

600 gr di pomodorini datterino pelati

1 costa di sedano

2 spicchi di aglio

Prezzemolo tritato

Olio evo

Sale

Procedimento:

Cuocere per circa 3 minuti l’astice in abbondante acqua salata;

In una pentola versare un filo di olio, aggiungere il sedano tagliato grossolanamente, il prezzemolo tritato, l’aglio e lasciare cuocere fino a completa doratura;

Schiacciare leggermente i crostacei e versarli nella casseruola mettendo da parte 100 gr di gamberetti;

Aggiungere i pomodorini pelati, salare e lasciare cuocere;

Estrarre la polpa dell’astice, eliminare e mettere da parte le chele;

Mettere il carapace nel guazzetto in cottura;

Una volta cotto il tutto, schiacciare i carapaci ottenendo così un brodo denso;

Salare l’acqua di cottura dell’astice, riportare a bollore e cuocere i paccheri;

Scolare al dente;

In una padella capiente versare un filo di olio;

Aggiungere i gamberetti messi da parte e le chele;

Lasciare insaporire per alcuni minuti a fuoco lento;

Eliminare le chele e versare il guazzetto;

Aggiungere i paccheri;

Amalgamare bene;

Aggiungere la polpa dell’astice;

Servire.