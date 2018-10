Prende il via oggi con la ricetta dei busiati al pesto alla trapanese una nuova rubrica dedicata alla gastronomia con piatti semplici e di facile esecuzione proposti da Laura Pennisi.

Chi è Laura Pennisi? Ce lo racconta lei stessa: «Chi sono? Direi una, nessuna, 100000: laurea in lingue, dottorato di ricerca in geografia, borsa Erasmus da dottoranda alla National University of Ireland Maynooth Co-Kildare, partecipazione, come relatrice, a convegni internazionali, pubblicazioni scientifiche, insegnante, viaggio troppo di fantasia e scrivo fiabe per bambini in inglese.

Eppure, 7 anni fa, dopo un problema di salute, ho deciso di cambiare ancora: ho cominciato a seguire alcuni chef, sono stata sous chef nel relais Monaci delle Terre Nere, ma mi mancava la preparazione. Ho seguito un corso professionalizzante con lo chef Giuseppe Raciti (Giuseppe si è classificato per la finale a Torino per l’ultimo Bocuse D’or), poi lo stage da Zash dove lui è Executive, in seguito ho cominciato a lavorare come personal chef e, a Milano, ho seguito diversi corsi di cucina con chef come Sadler, Accademia Gualtiero Marchesi, ecc. Ho lavorato come chef in diversi ristoranti in Sicilia e ho cominciato a tenere corsi di cucina, in alberghi, in agriturismi , mi sono avvicinata alla cucina vegana e crudusta e, oggi, al gluten free tanto che sto collaborando con una fabbrica nella provincia di Ragusa che produce piatti gluten free per la grande distribuzione e per un’importante casa farmaceutica. Dimenticavo! Da Gennaio 2018 sono anche sommelier!

I piatti che intendo proporvi sono abbastanza semplici e di facile esecuzione, non dovete fare gli chef, ma divertirvi insieme a me!

Busiati al pesto alla trapanese

per la pasta:

ingredienti per 6 pax:

Farina di grano duro 750 gr

acqua tiepida

1 cucchiaio di olio di oliva EVO

per formare la pasta servirsi di uno stuzzicadenti grande.

Disporre la farina a fontana, e, dopo averla setacciata, aggiungere l’acqua al centro e, eventualmente, un cucchiaio di olio. Con l’ausilio di una forchetta, incorporare la farina all’acqua fino a quando non saremo in grado di continuare ad impastare con le mani. Lavorare con il palmo della mano per almeno dieci minuti. Se necessario, infarinare il piano di lavoro ed aiutarsi con una raschia per raccogliere la pasta in eccesso sul piano. Raccogliere l’impasto a palla e fare ripossare per almeno 15 m’. Quando l’impasto è pronto tagliare dei piccoli pezzi e arrotolarli a mo’ di cilindretto e taglare. Arrotolare la pasta, aiutandosi con il pollice, attorno allo stuzzicadenti e tirare fuori delicatamente. La pasta cuoce in 4 m’.

per il pesto:

olio EVO 90 ml

basilico 1 mazzetto

mandorle pelate e tostate 50 gr

aglio 1 spicchio

pomodori ciliegino 10

sale, pepe q.b

Tritare tutti gli ingredienti nel frullatore o in un cutter e regolare di sale e pepe.