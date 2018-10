CARMIANO/ COPERTINO (Lecce) – Chiuso il cerchio sul tentato omicidio del 46enne Paolo Panzanaro, di Veglie. I carabinieri, infatti, nelle scorse ore sono riusciti a rintracciare ed arrestare anche il quarto componente del gruppetto di malviventi, autore del pestaggio del 46enne e del tentato omicidio dello stesso con una pistola.

In manette è finito il 42enne Toni Saponaro, di Carmiano, arrestato dai carabinieri della stazione del suo paese e della tenenza di Copertino – in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce – con le accuse di tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

Ad incastrare l’uomo ci hanno pensato le risultanze investigative dei militari, che poche ore dopo i fatti erano già riusciti ad arrestare altre tre persone, tutte con le medesime accuse.

Il pestaggio ed il tentato omicidio di Panzanaro risalgono ad alcuni giorni fa, quando i quattro raggiunsero la sua abitazione rurale nelle campagne di Copertino e lo picchiarono col calcio della pistola, per poi esplodere nei suoi confronti due colpi d’arma da fuoco, senza fortunatamente ferirlo. Ancora da accertare il movente, verosimilmente legato a vicende relative il traffico degli stupefacenti. Nella giornata di ieri il gip Carlo Cazzella non aveva convalidato l’arresto (per mancanza della flagranza) e applicato la custodia cautelare in carcere per Bruno Guida, 42 anni di Leverano, difeso dall’avvocato Pantaleo Cannoletta; Matteo Niccoli, 22 anni, assistito dall’avvocato Valeria Corrado e Peppino Vadacca, tappezziere incensurato di 43 anni, difeso dall’avvocato Vito Quarta, questi ultimi di Carmiano.