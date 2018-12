di F.Oli.

SALENTO – Altra stangata per gli indagati nell’inchiesta “Favori&Giustizia” sfociata in una serie di arresti eccellenti il 6 dicembre scorso. In attesa di conoscere la decisione del Csm sulla richiesta di applicare una sanzione disciplinare al magistrato Emilio Arnesano (in carcere) il gip del Tribunale di Potenza, Amerigo Palma, dispone una doppia misura interdittiva così come richiesto dal pubblico ministero Valeria Calcagno: di 2 mesi per Augusto Conte, 77enne di Ceglie Messapica, vicepresidente del consiglio distrettuale di disciplina degli avvocati di Lecce e di 12 mesi per l’aspirante avvocata Federica Nestola, 32 anni, di Leverano.

Le posizioni dei due indagati si intrecciano nel filone dell’inchiesta “Favori&Sesso”. Conte risponde di tentato abuso d’ufficio insieme con il sostituto procuratore Arnesano e l’avvocata Manuela Carbone, di Matino. Secondo le indagini condotte dai militari del Nucleo di polizia economica della Guardia di Finanza, l’avvocata Carbone si sarebbe rivolta ad Arnesano per riferirgli di essere stata sottoposta ad un procedimento disciplinare con il timore di subire prevedibili ripercussioni sullo svolgimento dell’attività professionale.

A quella lamentela, il magistrato non sarebbe rimasto passivo. Anzi. Si sarebbe interessato per risolvere la questione contattando l’avvocato Conte ed incontrandolo in un bar per chiedergli di archiviare il procedimento disciplinare. Il tutto, secondo l’accusa, per ottenere un incontro intimo con la giovane avvocata che, è bene precisare, non ci sarebbe mai stato. Il contatto con il magistrato ebbe comunque un seguito. Il vice presidente del consiglio distrettuale si sarebbe adoperato per convincere gli altri componenti del collegio per la seduta del 27 settembre, in particolare un tale Vincenzo. La combine, però, non sarebbe andata in porto per il rinvio della seduta del consiglio al 6 dicembre a causa della mancanza del numero legale.

C’è poi la posizione dell’aspirante avvocata Federica Nestola, aspirante perchè nonostante sia stata raggiunta da una misura interdittiva, non ha ancora prestato giuramento e non è iscritta all’Albo. Difesa dagli avvocati Arcangelo e Alberto Corvaglia, è accusata di abuso d’ufficio con il magistrato Arnesano e gli avvocati Mario Ciardo (sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Lecce) e Bendetta Martina (ai domiciliari). Proprio quest’ultima avrebbe espressamente chiesto al sostituto procuratore di aiutare l’amica, Federica Nestola, a superare la prova orale d’esame. Forniti i nomi dei componenti della Commissione d’esame, in due incontri nell’ufficio del magistrato, sarebbero state concordate le domande che le sarebbero state poste nella seduta d’esame (prova che la Nestola avrebbe poi effettivamente superato).