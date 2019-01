di Francesco Oliva

LECCE – Sospeso in via cautelare dall’attività di magistrato e dallo stipendio. E’ il provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del pubblico ministero della Procura di Lecce Emilio Arnesano arrestato il 6 dicembre nell’inchiesta “Sesso&Favori”. Il provvedimento è stato notificato nelle scorse ore. Ma non è definitivo. Non significa, dunque, una destituzione dalla Magistratura per il pm per anni in servizio presso la Procura ordinaria in attesa della definizione del giudizio. La delibera del Csm, come nel caso del magistrato Arnesano, scatta in automatico per la gravità delle accuse. Non c’è discrezionalità. Si procede in automatico con la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Viene erogato un solo assegno alimentare. La partita non è chiusa. Il magistrato potrebbe presentare ricorso ricorrendo alla giustizia amministrativa.

I sei membri della sezione disciplinare del Csm, chiamati ad esprimersi, hanno così accolto la richiesta presentata dal procuratore generale della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, dopo l’arresto del magistrato con le accuse di corruzione in atti giudiziari, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falso ideologico e abuso d’ufficio.

Solo pochi giorni fa, Arnesano aveva lasciato il carcere con un provvedimento a firma del Tribunale del Riesame di Potenza che aveva parzialmente accolto il ricorso discusso dagli avvocati difensori Luigi Corvaglia e Luigi Covella. Ovviamente anche il Csm ha valutato le diverse accuse contestate nell’ordinanza a firma del gip Amerigo Palma: i presunti favori ai dirigenti Asl e le presunte cortesie ad avvocate in cambio di incontri intimi.

Il magistrato avrebbe favorito l’esito del processo del direttore Asl Ottavio Narracci in cambio di uno sconto di 17mila euro sulla barca di 11 metri acquistata dal dirigente Asl Carlo Siciliano; avrebbe dissequestrato la piscina di Giorgio Trianni, altro dirigente Asl, in cambio di due battute di caccia al daino in Basilicata; stando alle contestazioni avrebbe promesso l’interessamento per due fascicoli penali a carico di Pasquale Rollo (primario di ortopedia del “Fazzi”) in cambio di una corsia preferenziale per una visita specialistica di un suo stretto parente.

C’è poi il capitolo più scottante. Arnesano avrebbe favorito l’avvocata Benedetta Martina (ai domiciliari) in due procedimenti ottenendo in cambio rapporti intimi e avrebbe raccomandato un’aspirante avvocata ed un’altra sottoposta ad un procedimento disciplinare. In cambio di sesso, come sostiene l’accusa.