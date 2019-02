– Santo

San Biagio

– Sono nati in questo giorno

1894 Norman Rockwell

1950 Alvaro Vitali

1960 Mariella Nava

– Proverbio

Bacco, Tabacco e Venere riducon l’uomo in cenere

– Accadde oggi

1957 va in onda per la prima volta in tv “Carosello”

1990 in un ospedale di Salt Lake City viene impiantato a livello sperimentale il primo polmone artificiale

1998 un aereo militare americano trancia i cavi della cabinovia di Cavalese. Muoiono 20 persone

– Scoperte

550 Anassimandro di Mileto disegna la prima mappa del mondo