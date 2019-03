Ingredienti:

500 g di farina

250 g di patate

25 g di lievito di birra fresco

15 g di zucchero

50 g di burro

100 ml di latte

succo di mezza arancia

buccia di limone e di arancia

un pizzico di sale

olio di semi di arachidi per friggere

100g di cioccolato fondente

codette colorate q.b

Preparazione

Dopo aver lessate le patate in abbondante acqua, schiacciatele fino a ridurle in purea.

Disporre la farina a fontana e creare una conca nella quale mettere la purea di patate, che dovrà essere appena tiepida.

Unite lo zucchero, la buccia grattugiata di arancia e limone, il succo d’arancia e il latte nel quale avrete precedentemente sciolto il lievito e cominciate ad incorporare la farina lavorando bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Coprite con la pellicola trasparente e lasciate riposare per circa due ore. Dopo di che riprendete l’impasto, manipolatelo ancora, prendendone un pezzetto alla volta, formate le ciambelle non troppo grandi.

Una volta preparate le ciambelline, scaldate l’olio in padella e immergetevi poche ciambelle alla volta fino a quando avranno raggiunto una colorazione bella dorata da entrambi i lati. Le scolate e le adagiate su carta assorbente adatta al fritto.

Per glassare le ciambelle con il cioccolato: una volta che le ciambelle saranno diventate tiepide, sciogliete il cioccolato a bagnomaria e immergete solo un lato delle ciambelle nel cioccolato fuso Poggiatele sopra un foglio di carta forno (sul lato non glassato) e cospargetele con le codette di zucchero colorate.