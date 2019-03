Ingredienti

1 kg di noci verdi

1 litro di alcool a 95° per uso alimentare

5 chiodi di garofano

1 stecca di cannella

3 scorze di limone

1/2 litro d’acqua

500 gr di zucchero di canna

Procedimento

Lavare le noci e asciugarle;

Tagliarle in 4 parti uguali e metterle in un barattolo di vetro:

Aggiungere i chiodi di garofano, la scorza di limone, la stecca di cannella;

Aggiungere l’alcol;

Chiudere il barattolo e metterlo a macerazione per 45 giorni in ambiente luminoso (come ad esempio una finestra);

Agitare il barattolo una volta al giorno;

Sciogliere 1/2 kg di zucchero in mezzo litro d’acqua, cuocendo a fiamma bassa;

Quando lo zucchero è completamente sciolto, lasciare raffreddare;

Filtrare il composto;

Aggiungere lo sciroppo e mescolare delicatamente;

Imbottigliare e conservare per almeno 3 mesi prima di servire.