LECCE – In occasione dei prossimi tre impegni consecutivi al Via del Mare, l’Unione Sportiva Lecce offre ai suoi tifosi l’opportunità di sottoscrivere un mini-abbonamento valido per le gare: Lecce – Ascoli ( – ore 18:00 ), Lecce – Pescara ( – ore 21:00 ), Lecce – Cosenza (turno infrasettimanale – – ore 19:00).

Una promozione speciale a scelta tra le due formule previste sarà riservata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per l’intera stagione. L’opzione Family rivolta ai componenti della famiglia (figli e coniuge) mentre l’opzione TwoFriends limitatamente a 2 amici per abbonato. Al momento dell’acquisto è obbligatorio esibire l’abbonamento stagionale e il documento d’identità (in originale o fotocopia). Per le tre gare sarà emesso un unico biglietto per titolare.

Sarà possibile sottoscrivere il mini-abbonamento dalle ore 10:00 di alle ore 18:00 di presso tutti i punti abilitati e botteghini nei giorni di apertura. Non sarà attiva la vendita online.

I possessori del tagliando della gara Lecce-Ascoli del 1° , potranno acquistare il mini-abbonamento per le restanti due partite aggiungendo la differenza sul prezzo già pagato con riferimento al listino previsto per l’iniziativa. Esempio: biglietto curva già pagato 14,00 € – per differenza Lecce Pescara e Lecce Cosenza il costo aggiuntivo sarà di 16,00 € (+ 8 € a partita) e così per tutti i settori.

MINI ABBONAMENTI ( Ascoli / Pescara / Cosenza ) Prezzi Singola Gara RISERVATE ABBONATI INTERA STAGIONE Intero Family TwoFriends curve € 14 € 30 (€ 10 x gara) € 15 (€ 5 x gara) € 24 (€ 8 x gara) trib est € 18 € 42 (€ 14 x gara) € 21 (€ 7 x gara) € 36 (€ 12 x gara) centr inf € 26 € 60 (€ 20 x gara) € 30 (€ 10 x gara) € 54 (€ 18 x gara) centr sup € 36 € 80 (€ 27 x gara) € 42 (€ 14 x gara) € 75 (€ 25 x gara) poltronissime € 55 € 105 (€ 40 x gara) € 60 (€ 20 x gara) € 95 (€ 38 x gara)

Periodo di vendita MiniAbbonamenti:

dalle ore 10:00 di venerdì 15 marzo e fino alle ore 18:00 del 23 marzo.

Tariffe riservate agli abbonati dell’intera stagione:

L’abbonato potrà usufruire solo di una delle due tariffe.

Al momento dell’acquisto è obbligatorio esibire il titolo di abbonamento.

Sarà emesso un unico biglietto per titolare, valido per le 3 gare

FAMILY: riservato solo ai componenti della stessa famiglia (figli, moglie/marito).

TWOFRIENDS: limitatamente a 2 amici.

– PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

– (obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie).

I botteghini saranno aperti nei giorni:

– giovedì 21 e venerdì 22 marzo dalle ore 10:00 alle ore 18:00

– il giorno della gara a partire dalle ore 10:00

Non sarà disponibile la vendita online dei Mini-Abbonamenti.