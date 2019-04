Dopo i sinistri intrighi che portarono alla deposizione di Giovanna I d’Angiò dal trono di Napoli, avvenuta nel 1381, Raimondello Orsini del Balzo, Conte di San Pietro in Galatina e Soleto si schiera col partito dei d’Angiò-Durazzo, dando il suo appoggio al “golpe” che porta sul trono Carlo III. Successivamente, nel 1384, Raimondello sposa la diciassettenne Maria d’Enghien, Contessa di Lecce, matrimonio mal visto dai Leccesi che insorgono l’anno successivo, ma la rivolta viene soffocata in un bagno di sangue.

Alla morte di Carlo III si riaccendono le rivalità dinastiche, fomentate da Maria di Bretagna, vedova di Luigi I, miranti a cingere, con la corona, il capo di suo figlio Luigi II, ed appoggiata da gran parte dei baroni, schierati col partito angioino. Tuttavia Raimondello Orsini del Balzo decide, inizialmente, di appoggiare il sovrano Ladislao I, cosa che scatena nuovamente la rivolta in alcuni centri della Terra d’Otranto, con Lecce in testa, perché contrari alla scelta. Taranto e Brindisi, invece, si schierano con i Durazzo, come anche Mesagne, che appartiene alla Contea di Lecce. La guerra è inevitabile e l’Orsini del Balzo la conduce in maniera alquanto equivoca, passando da uno schieramento all’altro, prima con Ladislao I, successivamente passa dalla parte del pontefice Urbano VI, quindi si schiera coi d’Angiò, per ritornare alla fine con Ladislao, quando la vittoria di questo è ormai sicura.

Questo gli promette il titolo di Principe di Taranto alla morte Ottone, che avviene alcuni più tardi, nel 1399. In seguito al decesso, Raimondello pone sotto assedio la città e viene nominato Principe di Taranto, che si sottomette, costringendo Luigi II a fuggire, ed il 18 giugno il nuovo signore e la sua sposa vi entrano trionfalmente. A questo punto, la Contea di Lecce ed il Principato di Taranto passano sotto il dominio di un solo padrone, diventando un vero e proprio Stato nello Stato, infatti l’intera Terra d’Otranto, con le sole eccezioni di Nardò e Seclì appartengono all’Orsini del Balzo.

L’enorme potere concentrato nelle mani di Raimondello non tarda, però, a scatenare l’odio degli altri signori, in particolare quello di Bernabò di Sanseverino, Signore di Nardò, ma non solo, anche Ladislao comincia a contrastarne la politica con una certa ambiguità, sino a quando, nel 1405, il Principe di Taranto e Conte di Lecce non si schiera apertamente con la rinnovata causa dei d’Angiò, insorgendo contro il sovrano. È di nuovo guerra, tuttavia, proprio mentre si appresta a muovere le sue armate per arrestare l’offensiva del re, Raimondello muore a Lecce il 17 gennaio 1406. L’esercito di Ladislao non tarda a raggiungere Taranto e la cinge d’assedio mentre, all’interno della città, la vedova di Raimondello, la Principessa di Taranto e Contessa di Lecce, Galatina e Soleto, organizza la resistenza contando solo sugli abitanti della città e sulle forze dei Sanseverino che, spaventati dalla minaccia, si erano schierati dalla sua parte.

Nonostante l’esiguità delle sue forze, Maria indossa un’armatura e prende le armi quindi, dalle mura della città, ben visibile al nemico, impavida sprona i suoi alla resistenza. Un atteggiamento che molti hanno voluto paragonare a quello di Giovanna d’Arco. Per due mesi, incoraggiati dalle parole e dalla grinta della loro signora, i tarantini resistono all’assedio, incuranti anche dall’apparizione di un cannone, in dotazione agli eserciti del re, per la prima volta utilizzato in Puglia. Il comportamento di Maria d’Enghien, intanto attira le simpatie di altri potenti, che non esitano ad offrirle il loro aiuto, primo fra tutti il Re di Sicilia Martino I d’Aragona. Intorno alla fine di giugno del 1406, una violenta controffensiva, condotta dai tarantini, costringe le armate napoletane a disperdersi.

Termina così, con una clamorosa vittoria, l’assedio di Taranto, per merito della Principessa della città e Signora di Lecce, Maria d’Enghien, ma non la guerra. Infatti, il conflitto avrà termine l’anno successivo, quando Ladislao torna con forze nuove, per cingere nuovamente d’assedio la città. Tuttavia, questa volta, non scorre il sangue, poiché il sovrano manda un’offerta di matrimonio all’eroina. Le nozze vengono celebrate, con ogni probabilità, il 23 aprile 1407 e Maria d’Enghien, la Giovanna d’Arco di Terra d’Otranto, diventa Regina di Napoli.

Cosimo Enrico Marseglia