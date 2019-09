Per il terzo appuntamento con “La ricetta di Laura Pennisi” ecco un piatto fresco, leggero e gustoso: nido di capelli d’angelo al limone.

Ingredienti x 6 pax:

560 gr capelli d’angelo

12 limoni gialli non trattati

foglie di mentuccia

limone essiccato e tritato

sale q.b

Pelare 7 limoni e mettere la scorza in una bacinella con 1,5 l di acqua e lasciare riposare in frigo per 1 notte. Nel frattempo pelare i limoni rimasti e adagiare la scorza in una teglia rivestita di carta da forno e infornare a 90° per 2/3 h. Non appena è abbastanza secca, mettere in un piccolo cutter e polverizzarla. Prendere il succo di limone e acqua dal frigo e versare in una pentola senza le scorze, non appena bolle versare la pasta e aggiungere il sale. Cuocere la pasta per 3 m’ e, magari, servirla con qualche foglia di menta o di calamaretti spillo precedentemente saltati in padella con un filo di olio, uno spicchio di aglio e sfumati con vino bianco secco. Decorare con un po’ di polvere di limoni che è stata messa da parte!

Buon appetito!