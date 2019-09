L’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Lecce, due istituti culturali importantissimi per la Puglia, hanno due nuovi presidenti, ma la notizia vera è che nella loro nomina ci ha messo lo zampino la Lega. “Nelle terne mandate al Ministero c’erano troppi uomini vicini alla sinistra e Roberto Marti, braccio armato del partito di Salvini, ha deciso di intervenire” – sostiene il presidente del Conservatorio Biagio Marzo. Il decreto del ministro del 3 settembre nomina Luigi Puzzovio, commercialista e amico stretto del senatore leghista: tutto accade prima che Marco Bussetti lasci il Ministero. L’Accademia delle Belle Arti, come il Conservatorio, è un ente equiparato all’Università: il titolo conseguito vale come una laurea. “Sarò un presidente che presterà ascolto a tutti – spiega Puzzovio – Presterò particolare attenzione agli studenti ai loro problemi. Incontrerò le istituzioni e lavorerò confrontandomi con tutti i docenti ”. Chiara Coppola, in passato vicina alla sinistra, e Nicola Ciracì, ex deputato ormai vicino alla Lega, erano gli altri due nomi nella terna per la presidenza dell’Accademia inviata da Lecce al Ministero. Ma Ciracì è già nel consiglio di amministrazione del Conservatorio: quindi il ministro ha scelto Puzzovio.

Stesso schema nella vicenda della nomina alla presidenza del Conservatorio di Lecce. La terna questa volta è con una maggioranza a sinistra. Stefania Mandurino, Vito Darmento, che oggi è il nuovo presidente del Conservatorio, e Biagio Marzo erano i nomi da scegliere. “Per sgonfiare la riconferma del presidente uscente sono stati mandati tweet politici e lettere anonime al Ministero” – racconta Biagio Marzo. Due personalità del centrosinistra con un curriculum importante (Marzo è presidente uscente) e un ex professore componevano una terna che ha messo in allarme i leghisti. La Lega ha scelto l’ex docente per eliminare quelli che vedeva come militanti di sinistra. “Hanno fatto saltare le ‘nomine pericolose’”. I leghisti hanno puntato il dito su un Conservatorio “covo di M5S e sinistra”. Il ministro Bussetti ha fatto le nomine in zona Cesarini proprio per agevolare le richieste leghiste e non facendo tutte le altre nomine che erano in attesa. “Daremo pan per focaccia a Marti, al Senato e fuori – spiega irritato Biagio Marzo – È stato un attacco concentrico politico: non fa onore al senatore leghista. Sono nomine che devono essere revocate!” – afferma il presidente, che resterà in carica fino al 17 novembre. I ricorsi sono già pronti.