COPERTINO/ACQUARICA/PRESICCE (Lecce) – Distrussero l’abitazione estiva di un operaio edile per vendetta e per le conseguenze dell’esplosione rimasero entrami gravemente feriti e ricoverati in ospedale. La Corte d’Appello (Presidente Nicola Lariccia), così come richiesto dal sostituto procuratore generale Giovanni Gagliotta, ha confermato la condanna a 3 anni di reclusione ciascuno inflitta in primo grado a Giuseppe e Cosimo De Paola, padre e figlio, rispettivamente gioielliere in pensione di 63 anni e farmacista di 39, residenti entrambi a Copertino. I due imputati rispondevano dell’accusa di danneggiamento aggravato dall’avvenuto crollo dell’immobile e dall’aver agito per motivi abietti e futili seguito da incendio.

Il grave episodio di cronaca risale al 7 agosto del 2011. Padre e figlio, secondo le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Presicce, appiccarono il fuoco all’abitazione estiva, in località “Monticelli” ad Acquarica del Capo-Presicce, di proprietà di un operaio edile con cui era in corso un contenzioso di natura civile. All’operaio i due familiari contestavano di aver eseguito approssimativamente alcuni lavori. Da qui il mancato corrispettivo di mille e 300 euro, la causa civile intentata e la “ritorsione”. La vendetta arrivò dopo che l’operaio aveva avanzato richiesta di essere pagato per i lavori compiuti. Padre e figlio così raggiunsero l’abitazione di Acquarica del Capo. Dopo essersi introdotti all’interno e aver versato alcuni litri di benzina appiccarono il fuoco che, a causa dell’alta temperatura, provocò una violentissima esplosione e il conseguente incendio con il crollo del solaio e dei muri perimetrali dell’immobile.

L’esplosione, però, investì anche gli stessi attentatori. I due uomini rimasero gravemente feriti e furono immediatamente ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Brindisi. Le indagini scattarono nell’immediatezza dei fatti. Quel giorno stesso i carabinieri trovarono il tappo della tanica addosso al farmacista e il cappellino bruciato del padre. Inoltre le giustificazioni sulle ferite non furono ritenute attendibili. In palese contraddizione, i De Paola raccontarono di essersi ustionati nel corso di un barbecue a Gallipoli nonostante si fossero presentati all’ospedale di Copertino (dove, secondo i carabinieri, padre e figlio arrivarono con la propria auto).

Così come in primo grado, anche nel processo d’appello, l’avvocato Luigi Rella ha cercato di dimostrare come non ci fosse la prova che gli attentatori fossero i De Paola sulla scorta delle testimonianze recepite nel corso del dibattimento celebratosi davanti al giudice monocratico Sergio Tosi. Non sarebbe stata però mai fornita una pista alternativa credibile su dove padre e figlio avessero rimediato le ustioni. Oltre alla conferma della condanna la Corte d’Appello ha confermato il risarcimento di 30 mila euro per i proprietari e gli affittuari dell’abitazione crollata assistiti dagli avvocati Paolo Rizzo, Luigi Potenza e Vito Faiulo.