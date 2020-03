CASARANO (Lecce) – L’Amministrazione Comunale nella giornata di ieri, con deliberazione della Giunta Comunale ha aderito al progetto denominato “Mosaico Verde” promosso dalla Soc. Azzeroco2 per la riforestazione e la riqualificazione ambientale di aree verdi del territorio comunale.

L’attività di piantumazione rientra nella Campagna nazionale Mosaico Verde, ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi degradate o abbandonate e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Il Comune, dal canto suo, intende dimostrare la propria attenzione e sensibilità alla tematica dell’adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, adottando una strategia integrata alla pianificazione ambientale e territoriale che possa favorire soluzioni come quella di cui sopra e garantirne continuità all’azione.

Mosaico Verde è un’iniziativa nata con il patrocinio di Legambiente, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del turismo, FSC® Italia, Kyoto Club, Associazione Foreste di Pianura, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi della Tuscia, Crea, Città Metropolitana di Torino, Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni, Ambasciata Britannica di Roma, Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 , Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, ANCI, l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, che prevede la possibilità per i Comuni italiani di beneficiare di un intervento gratuito di riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone in aree degradate o il miglioramento della gestione di aree verdi esistenti. L’investimento viene interamente sostenuto da Aziende del territorio che decidono di destinare parte dei loro utili in azioni di responsabilità sociale e ambientale;

“La nostra Amministrazione – afferma il sindaco di Casarano Gianni Stefàno – già da molti anni è impegnata sulle tematiche della tutela e valorizzazione dell’ambiente e dell’abbassamento della concentrazione di CO2 nell’aria. Era il 2013 quando abbiamo approvato il “Patto dei Sindaci”, che prevedeva tutta una serie di azioni in tal senso e che abbiamo realizzato negli anni successivi. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di aderire al progetto “mosaico verde” e alle sue finalità. Siamo il primo Comune in Provincia di Lecce a beneficiare di questa opportunità che utilizzeremo per migliorare e ampliare gli spazi verdi a disposizione dei nostri concittadini.”

a”Nei giorni scorsi – dice il vice sindaco e assessore alla Valorizzazione e Salvaguardia Ambientale Geom. Ottavio De Nuzzo – la società AzzeroCO2 ha presentato all’Amministrazione Comunale la campagna di sensibilizzazione al progetto “mosaico verde” ed ha comunicato che la Compagnia di Assicurazioni Allianz Partners è interessata a investire nel nostro territorio con un intervento di forestazione da circa 1.000 piante. Si tratta di un intervento gratuito per le casse comunali che sarà di grande beneficio per il nostro ambiente e per i nostri concittadini. Nei prossimi giorni individueremo le zone sulle quali verrà effettuata la piantumazione.”