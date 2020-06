TORRE ANNUNZIATA/ LECCE – C’è anche un leccese tra i tre presunti usurai arrestati dalla guardia di finanza di Torre Annunziata, che avrebbero concesso prestiti a strozzo ad imprenditori di varie regioni, applicando tassi d’interesse fino al 275 percento.

In carcere, accusato usura aggravata e estorsione in concorso, è infatti finito anche il 58enne Giancarlo Vestiti, di Lecce, arrestato insieme ai napoletani Antonio Sorrentino (in carcere) e Gennaro Castaldi (ai domiciliari).

Avviata a seguito delle denunce di due imprenditori operanti nel settore della commercializzazione del corallo, le indagini dei finanzieri di Torre Annunziata hanno fatto emergere – attraverso indagini tecniche e contabili – che i tre avrebbero concesso prestiti con tatti usurari per oltre tre milioni di euro a diversi operatori economici in stato di necessità: le vittime sarebbero almeno 9 imprenditori, operanti tra la Campania, la Toscana, la Lombardia ed il Veneto.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, al termine di una complessa indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Settima sezione – alla Compagnia di Torre del Greco.

Le stesse fiamme gialle, inoltre, hanno proceduto nei confronti dei soggetti tratti in arresto all’applicazione della misura cautelare patrimoniale sul profitto del reato di usura, consistente negli interessi usurari concretamente percepiti, per un importo di circa 400 mila euro, provvedendo al sequestro di denaro in contanti o depositato su conti correnti e, per equivalente, degli immobili a loro riconducibili.

In mattinata, oltre agli arresti, sono scattate anche le perquisizioni presso le abitazioni e le sedi aziendali utilizzate dagli indagati.