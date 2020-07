Altri 8 positivi in Puglia. Il Covid ritorna in alcuni paesi come Squinzano e Calimera

PUGLIA – il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 25 luglio 2020, segnala tre nuovi positivi anche in provincia di Lecce (notizia che abbiamo anticipati ieri: nella giornata del 24 luglio i positivi ai tamponi sono stati 10, contando il paziente con SARS-CoV-2 a Scorrano). Sono stati registrati 1843 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8 casi positivi: 2 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 2 nella provincia di Foggia e 3 nella provincia di Lecce. Salgono gli attualmente positivi, dopo una lunga discesa, e gli ospedali svuotati nel mese scorso tornano ad ospitare paziente sintomatici. Calimera e Squinzano, secondo la mappa epidemiologica di oggi, dovrebbero avere almeno un paziente positivo. Bagnolo, San Cesario, Specchia, Otranto, Carpignano, Copertino, Santa Cesarea e Poggiardo sono i paesi in cui ha ripreso a circolare il SARS-CoV-2. Intanto anche nell’ospedale di Scorrano scatta l’allarme: un paziente che aveva avuto a che fare col cardiologo contagiato è positivo. Sono stati bloccati due reparti e tutto il personale, insieme ai pazienti, si è sottoposto al tampone.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 227533 test.

3961 sono i pazienti guariti.

77 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4586 così suddivisi:

1.502 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

671 nella Provincia di Brindisi

1180 nella Provincia di Foggia;

540 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.