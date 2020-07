Covid, contagiati altri 3 contatti del cardiologo del sud Salento: bloccato il focolaio

PUGLIA – Questa domenica, 26 luglio 2020, sono stati registrati 3 nuovi contagi nel sud Salento, tutti contatti del cardiologo che si è ammalato nei giorni scorsi. Il bollettino epidemiologico relativo al covid-19 documenta 1890 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 3 casi positivi provincia di Lecce (ancora colpita Specchia). L’Asl leccese è intervenuta per spegnere sul nascere il focolaio di Carpignano con tamponi a tappeto su tutti i contatti del medico e sembra che in queste ore le operazioni si siano concluse con successo, isolando tutti.

E’ stato registrato un decesso nella provincia di Bari

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 229.423 test.

3961 sono i pazienti guariti.

78 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4589 così suddivisi:

1.502 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

671 nella Provincia di Brindisi

1180 nella Provincia di Foggia;

543 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione della Asl Lecce ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.