Covid, positivi altri contatti del cardiologo. 4 casi in provincia di Lecce, 20 totali in Puglia

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi, 1 agosto 2020, è poco confortante. Intanto, il focolaio in provincia di Lecce, che parte dal cardiologo positivo al SARS-CoV-2, continua a far registrare nuovi contagi. Ci sono Cursi (una donna) e Minervino di Lecce tra i paesi raggiunti dal covid-19 oggi. Santa Cesarea Terme passa nella fascia da 6 a 10 (4 italiani, contatti del cardiologo, e 2 pakistani, di cui uno sfuggito dal centro di accoglienza e ancora in fuga). Lecce, Surbo, Squinzano, San Cesario, Nardò, Copertino, Carpignano Salentino, Martano, Zollino, Calimera, Otranto, Bagnolo del Salento, Uggiano La Chiesa, Minervino, Poggiardo, Specchia, Casarano, Racale e Parabita sono gli altri paesi dove i nuovi focolai hanno colpito. I tre nuovi contagiati della provincia di Lecce sono una ragazza, classe ‘84, un 13enne e un 45enne: tutti contatti del cardiologo che lavorava per diverse cliniche private, secondo le informazioni che circolano negli ambienti sanitari. Il quarto leccese è risultato positivo ieri sera (sono solo 3 i positivi della mattinata).

Il bollettino epidemiologico oggi registra 1832 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia Bari ed 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce. Non sono registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 241836 test.

3967 sono i pazienti guariti.

112 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4631 così suddivisi:

1.508 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

671 nella Provincia di Brindisi

1198 nella Provincia di Foggia;

561 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DIRETTORE GENERALE ASL FOGGIA VITO PIAZZOLLA E ASL BARI ANTONIO SANGUEDOLCE



Il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla dichiara:

“Le persone risultate positive al Covid19 nelle ultime 24 ore si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto erano a loro volta entrate in contatto diretto con casi positivi. Questo significa che il lavoro di contact tracing dei dipartimenti di prevenzione delle Asl e l’attività di sorveglianza attiva per chi si trova in isolamento domiciliare sta limitando al massimo la diffusione del contagio. In provincia di Foggia allo stato sono stati circoscritti tre focolai e messi sotto controllo”.

Sotto controllo anche i casi nelle province di Lecce e di Bari individuati grazie all’intensa attività di screening, incluso chi arriva dall’estero, e di sorveglianza attiva.

Il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce con riferimento ai quattro casi della sua provincia dichiara:

“Sono casi appartenenti a due nuclei familiari diversi individuati grazie alla sorveglianza attiva e allo screening. Presentano tutti sintomi lievi ed è già in corso l’attività di indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti”.

CURSI, SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID-19 COMUNICATA DAL SINDACO



Il Sindaco di Cursi, Antonio Melcore, ha diffuso nome e dati privati della sua concittadina che è risultata positiva al Covid-19: “Da diverso tempo si era volontariamente posta in isolamento fiduciario.

Ho appena sentito anche i familiari che mi hanno autorizzato a divulgare l’informazione. Gli stessi hanno dimostrato grande senso di responsabilità in quanto hanno adottato, sin da subito, tutte le misure precauzionali per evitare il diffondersi di possibili contagi. Colgo l’occasione per invitare tutta la cittadinanza a rispettare le regole del distanziamento sociale, ad utilizzare la mascherina protettiva e tutte le norme anti contagio.

La situazione in questione è monitorata dall’ASL competente e, momentaneamente, non presenta alcuna criticità. Ci auguriamo che il tutto possa evolversi presto e nel migliore dei modi”.