Giovane ridotto in fin di vita dopo un pestaggio: rimane in carcere aggressore nonostante encomio

GALATONE (Lecce) – Non è bastato neppure un encomio conferitogli direttamente dal direttore del carcere di Lecce per ottenere i domiciliari. Rimane dietro le sbarre Marco Colazzo, 24enne di Galatone, uno dei tre aggressori di Dario Potenza vittima di un brutale pestaggio nella notte tra il 10 e l’11 dicembre scorso all’esterno di un bar del paese. Il niet alla scarcerazione arreca la firma del gip Mario Tosi che ha rigettato l’istanza depositata dall’avvocato difensore Roberto Tarantino che aveva evidenziato un ruolo più marginale nell’aggressione. Colazzo non avrebbe impugnato alcun’arma con cui è stato gravemente ferito il 21enne (parte civile con l’avvocato Luigi Casarano nel processo in abbreviato fissato per il 16 settembre) e si sarebbe “limitato” a sferrare calci e pugni al giovane rimasto agonizzante per terra. E, come scrive il gip nell’ordinanza, Colazzo non si è fatto alcuno scrupolo di sferrare un ultimo violento calcio alla vittima nonostante fosse inerme.

Insomma la buona condotta in carcere non ha implicato un occhio di riguardo del giudice nei confronti di uno dei tre componenti del branco completato da Giuseppe Marzano, 54enne; Vincenzo Lanzillotto, di 39, tutti sempre detenuti autori di quella che il giudice definisce una spedizione punitiva, organizzata e preparata. E Colazzo, pur limitandosi a picchiare la vittima, ha comunque concorso nel tentativo di omicidio che hanno agito in piena sintonia risultando il più violento dei tre.

La vittima, ora sta meglio, dopo aver rischiato di morire. Il giovane è stato letteralmente strappato dai suoi aggressori da un soprintendente della polizia che, libero dal servizio, non ha esitato a compiere il suo dovere fino in fondo trascinando Potenza e allertando i soccorsi. Il giovane ha avanzato una richiesta risarcitoria di 200mila euro nonostante abbia mantenuto un atteggiamento omertoso, non riferendo i motivi dell’aggressione (riconducibili secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Galatina guidati dal comandante Riccardo Malerba e coordinate dal pm Francesca Miglietta alla gestione del traffico di droga) e l’identità degli autori evidentemente per paura di ulteriori ritorsioni. Ritorsioni che il giovane ha comunque subito nelle scorse settimane. In concomitanza con l’avvio del processo (poi rinviato per un impedimento della difesa) ignoti hanno esploso un colpo di pistola contro la carrozzeria della Fiat Croma della zia dove Potenza sta scontando i domiciliari per fatti di droga. Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Ladislao Massari e Roberto De Mitri Aymone.