In serata coppia di leccesi positiva al covid: lui lavora a Bari. Poi due donne contagiate

LECCE – In serata sono emersi due nuovi positivi: si tratta di una coppia (un 40enne e una 37enne). Lui lavora a Bari e l’Asl sta cercando di ripercorrere velocemente tutta la catena dei contagi. Più tardi si è diffusa la notizia del contagio di altre due donne, una 64 enne e una 25 enne. In mattinata tutti i tamponi erano negativi, ma il bollettino epidemiologico della Regione Puglia di oggi, 6 agosto 2020, riportava due positivi già noti nelle scorse ore. Questi nuovi casi fanno superare la soglia dei 40 pazienti con covid da luglio nel Salento. Il SARS-CoV -2 nella maggior parte dei casi è importato (famiglie leccesi rientranti dall’estero, extracomunitari o lavoratori fuori provincia, come nell’ultimo caso di cui vi parliamo oggi), ma in queste ore si sta cercando di fare luce anche sul contagio che ha interessato il cardiologo e i suoi contatti.

La situazione salentina resta sotto controllo, ma la prova del nove sarà a settembre, quando capiremo che impatto avranno avuto i turisti che affollano le nostre città in queste ore. Intanto, possiamo affermare che resta altissima la percentuale di asintomatici: il 90 per cento dei pazienti con SARS-CoV-2 non ha sintomi, inclusa la coppia leccese che è risultata positiva in serata.

