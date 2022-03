Ivan Scalfarotto scende in campo con 3 liste europeiste e riformiste: l’area di governo corre spaccata

PUGLIA – Il sottosegretario Ivan Scalfarotto si presenta con una coalizione di 3 liste europeiste e riformiste. Per entrare in Consiglio regionale bisognerà raggiungere la soglia dell’otto per cento. L’area di governo corre spaccata alle regionali del 20 e 21 settembre: M5S, centrosinistra di Emiliano e centrosinistra renziano della ministra Teresa Bellanova e del sottosegretario Ivan Scalfarotto faranno tutti una corsa solitaria. Addirittura si registra la “scissione di Mario Conca” nei pentastellati.

I renziani fino all’ultimo momento sono stati corteggiati da Michele Emiliano, che avrebbe voluto replicare le alleanze del governo romano, ma gli uomini di Italia Viva hanno sempre detto no, bocciando gli ultimi 5 anni del governatore uscente. È una battaglia di principio per Italia Viva: “Emiliano ha raccattato personaggi della destra più estrema: non ha un’idea, un progetto, mira solo la conservazione del potere” – ha detto Ivan Scalfarotto a Campi nella presentazione della candidatura dell’ex assessore Angelo Sirsi. A Lecce la capolista è una donna, un’altra ex del Pd, ex sindaca di Corigliano.

Scalfarotto, con questa proposta alternativa, mira a sedurre i “vendoliani”, anche se Nichi Vendola, con il recente endorsement a Emiliano, gli ha dato il 2 di picche. Le sorprese non sono escluse.

Scalfarotto Presidente

B.A.T.

Cinone Nunzia

Colangelo Nicola

Lasorsa Angela

Scarnera Massimo

Taranto

Messe Veruschka

Arpaia Antonello

Del Popolo Maria

Di Iena Angelo

Giancola Ivan

Martucci Marco

Foggia

Marina Di Gioia

Arpaia Antonello

Corcelli Elisa

Mansi Massimo

Bari

Lupo Mariangela

Scarnera Massimo

Bonifazi Donato

Cinone Nunzia

D’Aiuto Rocco

Lasorsa Angela

Lofù Alessandro

Brindisi

Veruschka Messe

Del Popolo Maria

Di Lure Oronzo

Ferruccio Antonio Di Noi

Giancola Ivan

Lecce

Corcelli Elisa

Del Popolo Maria

Di Lure Oronzo

Arpaia Antonello

Giancola Ivan

Lista Italia Viva

B.A.T

Baldini Gabriella

Crudele Ruggiero

Dell’Aere Danilo

Di Gennaro Nunzia

Giorgino Michele

Taranto

Colapietro Maria Vittoria

Angelini Vincenzo

Como Luigi (detto Gigi)

Libraro Camilla

Montecristo Giuseppe

Rossetti Giulio

Scialpi Antonella

Lecce

Fiore Ada

Toma Massimo

Brigante Andrea

Coccioli Andrea

Leucci Maria Paola

Nicoletti Biagio

Prenner Erika

Protopapa Simone

Sirsi Angelo

Viva Monica

Foggia

Lombardi Angela

Cappelletta Bernardette

Cassiti Saverio

Castigliego Luciano

D’Errico Chiara

Fanelli Roberto Mario

Forte Francesco Antonio

Frattarolo Noemi

Bari

Gentile Anna Maria

Lagreca Nicola

Avellis Giovanna

De Cillis Giovanna

De Nicolo Luigia

Hazizj Dorina

Rotondi Leonardo

Scattaglia Saverio

Sgaramella Antonio

Tedesco Vitantontio

Verace Saverio

Brindisi

Argentiero Luigia

Cavallo Nicola

Giannò Francesco

Moro Antonella

Padalino Domenico

Lista Futuro Verde

Circoscrizioni: Bari, B.A.T., Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

1) Sciannimanico Federica

2) Biasi Giovanni

3) Girone Antonio

4) Fanelli Pietro

5) Cardellicchio Antonella

6) Cimadomo Claudio

7) Dipinto Giovanni

8) Manigrasso Fabiana

9) Martellotto Massimo

10) Laforgia Francesco