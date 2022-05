Nei mari del Salento: il trigone o pastinaca

Si chiama trigone o pastinaca comune ed è un pesce veramente simpatico, vederlo nuotare è un piacere nonostante non sia un innocuo e non sia commestibile.

A di là della bellezza, il trigone ha una caratteristica coda sottile che termina con un pungiglione velenoso.

Se si pensa che questo pesce può raggiungere 2 metri di lunghezza equamente distribuiti tra il corpo di forma romboidale e la coda, sarà più semplice immaginarne la reale pericolosità quando, sentendosi in pericolo, la attorciglia attorno al potenziale nemico e stringe fino ad affondare il pungiglione e rilasciare il potente veleno che può provocare tetano, cancrena, paralisi del sistema circolatorio, nervoso centrale e urinario con conseguenze spesso gravi.

I maschi si differenziano dalle femmine per i denti, appuntiti nei primi e conici nelle seconde.

Generalmente ha un colore grigio tendente al blu o arancione, in alcuni casi la livrea è screziata da macchie bianche.

Nonostante la dimensione importante, la coda non serve per agevolare il movimento, ma semplicemente per mantenere la rotta, mentre per muoversi, il trigone usa le pinne pettorali.

Il trigone vive nel Mediterraneo e preferisce le zone costiere, si nutre di pesci di piccole dimensioni, crostacei e molluschi. Vive in prossimità delle coste, sui fondali del Mediterraneo, del Mar Nero e dell’Atlantico orientale, dove trova i pesciolini, i crostacei e i molluschi che costituiscono la sua alimentazione. Quando si sente attaccato, il trigone attorciglia la lunga coda intorno al nemico e lo stringe fino a quando il suo pungiglione penetra nella carne del nemico. Il trigone è viviparo e aplacentato. La sua carne è dura e disgustosa. Essendo animali dal corpo piatto che si affondano nella sabbia o nel fango lasciando scoperti solo gli occhi, risultano praticamente invisibili, perfino nelle acque limpide.