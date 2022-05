Paola Ponzo nominata Responsabile del Dipartimento Provinciale Identità Territoriali del MRS

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Paola Ponzo, già Presidente del Consiglio e Consigliere delegato alla cultura, al turismo e al marketing territoriale del Comune di Presicce, aderisce al Movimento Regione Salento ed entra a far parte del Coordinamento cittadino di Presicce – Acquarica guidato da Vincenzo Cazzato, e su indicazione del Presidente Paolo Pagliaro è stata nominata Responsabile del Dipartimento Provinciale Identità Territoriali che la presenta così:

“Siamo lieti di affidare il timone di un Dipartimento per noi importantissimo ad una vera guerriera che ama il Salento in tutte le sue sfaccettature ed è pronta a difendere, tutelare, e promuovere ogni singola identità di ogni comune; insieme a lei la nostra attività contro la fusione dei comuni sarà continua ed incisiva. Altresì continueremo a valorizzarne ogni sfumatura. Riteniamo questa azione fondamentale per il nostro movimento che nasce proprio dalle radici più profonde del nostro territorio. A Paola Ponzo auguro buon lavoro a nome di tutto il movimento; benvenuta a bordo dell’importante Dipartimento”.

“Ringrazio il coordinatore cittadino Vincenzo Cazzato e il Presidente Paolo Pagliaro, persona che stimo da sempre per il modo in cui, con coraggio, ha sempre messo la sua faccia in prima linea per combattere ogni singola battaglia per amore del nostro Salento.

Ritengo che sia importantissimo per chi ama questa terra impegnarsi in un contenitore politico che lavora a stretto contatto con i territori e ne conosce ogni peculiarità. Inoltre credo che sia necessario portare avanti un discorso serio che eviti, appunto, queste fusioni tra comuni che azzerano storia, radici ed identità di ogni comune che scelleratamente viene accorpato, anche perché non esistono vantaggi ma solo la negatività di scomparire per sempre. A tal proposito sono fiera di iniziare questo mio nuovo percorso e non farò mai mancare il massimo impegno al nostro movimento”. Lo ha dichiarato Paola Ponzo.

