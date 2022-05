Processo “Favori&Giustizia”: Procura integra capo d’imputazione con un nuovo episodio “corruttivo”

LECCE – Difficilmente il processo culminato il 6 dicembre di due anni fa con il blitz e gli arresti del pubblico ministero Emilio Arnesano (attualmente sospeso dalla funzione), di medici e avvocati per un presunto giro di corruttele e favori vedrà la propria conclusione in tempi brevi. Un allungo rispetto alla tabella di marcia stilata ad inizio istruttoria dettata, questa volta, dal pubblico ministero Gloria Piccinni che ha integrato il capo d’imputazione principale relativo agli episodi corruttivi con l’episodio dell’assunzione da parte di Ottavio Narracci, ex dirigente dell’Asl di Lecce, di un amico del magistrato in una una ditta con un contratto a tempo indeterminato e rinnovato complessivamente per 18 mesi fino al 20 novembre del 2018. Episodio, a dire della procura, ritenuto sintomatico della corruzione tra Arnesano, lo stesso Narracci e Carlo Siciliano, responsabile di Medicina del Lavoro dell’ospedale “Vito Fazzi”.

Una richiesta formulata dalla Procura ai sensi dell’articolo ex 507 del codice di procedura penale (che prevede una volta terminata l’acquisizione delle prove che il giudice, se risulta assolutamente necessario, possa disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova). La richiesta del pm ha trovato la ferma opposizione del collegio difensivo che ha chiesto e ottenuto dai giudici della seconda sezione B del Tribunale di Potenza presidente (Federico Sergi, a latere Donata Di Sarno e Valentina Rossi) un termine a difesa di 20 giorni per prendere visione dei nuovi atti. E l’udienza è stata aggiornata al prossimo 13 novembre. E dire che un primo rinvio era stato richiesto dalla difesa del pubblico ministero Emilio Arnesano impossibilitato a raggiungere Potenza per motivi di salute. L’istanza è stata rigettata dal Tribunale che ha ritenuto che il certificato non prescrivesse un impedimento legittimo a comparire.

Ci sarà quindi un ulteriore rinvio nella requisitoria del pm prevista due settimane fa e ora slittata. In attesa di conoscere quali richiesta formulerà la rappresentante della pubblica accusa ci sono anche Giuseppe Rollo, 60 anni, di Nardò, primario di Ortopedia del Fazzi; gli avvocati Mario Ciardo, 57 anni, di Tricase; Augusto Conte, 79 anni, di Ceglie Messapica, ex presidente dell’Ordine di Brindisi; Manuela Carbone e la praticante avvocatessa Federica Nestola, 34 anni, di Copertino.

Il processo, grazie all’ascolto di testi, perizie e il deposito di atti, si è incentrato sui presunti interventi del magistrato di Carmiano su inchieste e processi, come anche sulle promozioni nell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, in cambio di regali, sesso, battute di caccia e raccomandazioni per ridurre i tempi di attesa di alcuni visite mediche specialistiche. Le vicende sarebbero ruotate sempre attorno alla figura del magistrato salentino: l’archiviazione del fascicolo sulla piscina abusiva del dottore Giorgio Trianni (che ha patteggiato la pena); l’archiviazione di un fascicolo per lesioni a carico del dottore Giuseppe Rollo e l’interessamento per un’inchiesta per lesioni, in cambio di una corsia preferenziale per la visita specialistica di un parente; e poi ancora la richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare a cui era sottoposta l’avvocatessa Manuela Carbone, ottenendone – questa l’accusa – favori di natura sessuale; la raccomandazione per fare superare l’esame di abilitazione alla professione forense alla praticante Federica Nestola e i fascicoli archiviati all’avvocatessa Benedetta Martina (che ha chiuso la propria vicenda giudiziaria patteggiando la pena), con la quale Arnesano avrebbe intrattenuto rapporti sessuali.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi Corvaglia; Luigi Covella; Amilcare Tana; Nicola Buccico; Ladislao Massari; Renata Minafra; Cesare Placanica; Gabriele Valentini; Ladislao Massari; Aldo Morlino; Carlo Panzuti; Antonio Savoia; Alberto ed Arcangelo Corvaglia.