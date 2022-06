Minacce e ritorsioni per imporre slot e videopoker: cinque condanne e quattro assoluzioni

GALATINA (Lecce) – Si conclude con cinque condanne e quattro assoluzioni uno dei tronconi processuali scaturiti dall’inchiesta “Dirty Slot”, sui presunti componenti dell’organizzazione criminale legata al clan “Coluccia” e ad alcune frange brindisine della Sacra Corona Unita, capace di imporre con metodi mafiosi l’avvio, la gestione e il controllo del mercato del gaming e del gioco d’azzardo legale ed illegale nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il giudice Michele Toriello, al termine del processo in abbreviato, ha inflitto 3 anni di reclusione a Gabriele Antonio De Paolis, 44, di Noha, frazione di Galatina (per il quale il pubblico ministero Carmen Ruggiero aveva invocato otto anni); due anni (3 la richiesta della procura) a Daniele Donno, 27, di Corigliano d’Otranto; 4 anni e mezzo, (la richiesta era di 3 anni) per Roberto Gervasi, 27 anni, di Corigliano d’Otranto; due anni (a fronte dei 3 anni e 4 mesi invocati dal pm) per Stefano Greco, 33, di Aradeo; due anni (3 e 4 mesi) per Maurizio Zilli, 37, di Galatina. Sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto Paolo Baldari, 52 anni, di Galatina; Bruno Romano, 50, di Galatina (4 anni e mezzo); “perché il fatto non costituisce reato” Daniele Puscio, 46 anni, di Carmiano, (2 anni la richiesta del pm); perché il fatto non sussiste Ivan Corrado, 45, di Supersano (assoluzione del pm).

Link Sponsorizzato

Processo con il rito ordinario a carico dei due fratelli di Galatina Massimiliano e Alberto Marra, rispettivamente di 51 e 48 anni insoieme Luigi Marra, 78, di Galatina; Pamela Sabina Giannico, 47, di Galatina e Leonardo Costa, 58 anni, di Corigliano d’Otranto; Andrea Bardoscia, 31 anni, di Galatina; Maurizio Zilli, 37, di Galatina; Luigi Cleopazzo, 42, di Galatina; Elisa Cuppone, 43, di Gallipoli; Pompeo Alessandro D’Amilo, 29 anni, di Morciano di Leuca; Giovanni Fiore, 45, di Gallipoli;; Stefano Greco, 33, di Aradeo; Felice Pasimeni, 46, di Mesagne; Riccardo Pizzolante, 44, di Racale; Lucio Riotti, 55 anni, di Carmiano; Giuseppe Spagnolo, 56, di Galatina; Stefano Villani, 43 anni, di Soleto; Antonio Vizzi, 53, di Galatina.

L’operazione, ribattezzata “Dirty Slot”, consentì di scoperchiare un vorticoso giro d’affari nel settore delle famigerate slot machine, dei videopoker e nella raccolta di scommesse per eventi sportivi, fatte confluire sulle piattaforme informatiche di bookmaker stranieri.su presunti illeciti nel mercato delle slot machine, dei videopoker e nella raccolta di scommesse per eventi sportivi, in cui i due imprenditori di Galatina sono impegnati. Il lavoro delle Fiamme Gialle avrebbe accertato come gli imprenditori Alberto e Massimiliano Marra, ritenuti dagli investigatori ai vertici delle consorteria avessero sistematicamente utilizzato initimidazioni per imporre la propria posizione di monopolio nello specifico settore, notoriamente di interesse delle mafie, non solo nel Salento ma anche in altre parti d’Italia. Numerosissimi gestori di bar, ristoranti e sale da gioco ricadenti nel “feudo” dei Coluccia – stando alle indagini – sarebbero stati costretti ad installare oltre 400 slot machines e videopoker di proprietà delle società degli imprenditori arrestati, patendo – in caso contrario – minacce, attentati e ritorsioni, in alcuni casi, anche fisiche, da parte degli uomini del clan. Sotto sequestro finì anche un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare composto da fabbricati, terreni, autovetture, società, ditte individuali, polizze assicurative e conti correnti presso vari istituti di credito per oltre sette milioni di euro.

Link Sponsorizzato

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Laura Manco; Veronica Merico; Giuseppe Romano; Stefano Prontera; Mario Stefanizzi; Angelo Ninni; Donato Sabetta; Dimitry Conte; Giovanni Colomba; Giancarlo Dei Lazzaretti; Francesco Vergine; Alfredo Gaito; Massimo Manfreda; Rosanna Saracino; Giovanni Erroi; Gabriele Valentini; Donato Mellone e Ladislao Massari.