Nei mari del Salento: la castagnola

Si chiama Chromis chromis ma tutti la conoscono come castagnola ed è un pesce molto comune nei nostri mari.

La castagnola è pesce di origine tropicale, che ama muoversi in branco ed è abbastanza stanziale, nel senso che sceglie un territorio in cui vivere, tendenzialmente nei pressi di secche, fondali rocciosi, praterie di posidonia o in prossimità di relitti, e lo difende coraggiosamente, soprattutto nel periodo della cova delle uova.

La brillante livrea color blu cobalto iridescente che caratterizza i giovani esemplari, scompare man mano fino a lasciare il posto ad un più banale colore marrone scuro, quasi nero.

Gli avannotti hanno una livrea blu elettrica fluorescente che nella crescita si limita alla testa per poi scomparire lasciando posto ad una livrea scura (nera alla luce naturale).

Il corpo della castagnola è piccolo e ovale, raggiunge al massimo 16 cm di lunghezza e si trova a profondità non superiori a 50 m

