Nei mari del Salento: la salpa

La salpa, il cui nome completo è sarpa salpa, è un pesce strettamente imparentato con il sarago, l’orario e l’occhiata è come loro è molto apprezzata per le sue carni pregiate.

La salpa ha un corpo slanciato ricoperto da squama, un muso corto e la mascella superiore sporgente.

Link Sponsorizzato

La sua livrea è grigio Azzurra nella parte superiore, mentre i fianchi sono color argento con strisce orizzontali dorate e in età adulta raggiunge il 45 cm di lunghezza.

Gli esemplari giovani sono erbivori, per poi diventare carnivori in età adulta e si muovono in branchi numerosi su fondali sabbiosi o rocciosi dove può cacciare di giorno, e ripararsi tra le rocce di notte.

Link Sponsorizzato

Una caratteristica della salpa è quella di aggirarsi nei porti, dove trova cibo e riparo tra le barche.

1 of 3