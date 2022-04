Nei mari del Salento: il pesce Serra

Brutto e cattivo, particolarmente aggressivo, il pesce serra è la croce e delizia dei pescatori perché seppure la sue carni sono molto apprezzate, catturarlo non è un’impresa semplice.

Il Pomatomus Saltatrix, questo il suo nome scientifico, ha una livrea colore grigio-verde che vira all’argento sulla pancia, pinne scure e una dentatura prominente e acuminata, può superare il metro di lunghezza e alcuni esemplari raggiungono i 10 kg di peso.

Il pesce serra vive in branchi al largo della costa, ma in autunno e primavera si avvicina ed è questo il periodo ideale per la sua pesca, che come dicevamo poc’anzi, non è affatto semplice perché è abile nel tranciale le lenze e le reti.