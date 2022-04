Nei mari del Salento: la seppia

Nonostante la stagione estiva si avvii alla conclusione, non potevamo non parlare di uno dei molluschi più conosciuti e amati al mondo: la seppia.

La seppia appartiene alla famiglia Sepidi, la forma del suo corpo è ampiamente nota: due pinne nastriforme che creano un divertente movimento ondulatorio quando si sposta in acqua, una grossa testa, occhi ben sviluppati e 10 tentacoli, di cui 2 più lunghi muniti di ventose e una conchiglia interna di materiale calcareo.

Il famoso osso di seppia, che si può trovare anche lungo le spiagge, una volta pulito ed essiccato, può essere posizionato nelle gabbie e nelle voliere perché è una preziosa fonte di calcio e altri nutrienti importanti per le ossa e il piumaggio dei volatili, ma è anche utile per permettere loro di limare il becco.

Come tutti sanno, se viene attaccata o se si sente in pericolo, la seppia secerne un denso liquido nero che utilizza come arma da difesa e che in gastronomia viene ampiamente impiegato come condimento.

Nei nostri mari sono diffuse 3 specie: la Seppia comune (Sepia Officinalis) che negli esemplari raggiunge anche i 35 cm di lunghezza e la Seppia pizzuta (epia Orbignyana) che arriva a 12 cm di lunghezza e Seppia Piccola (Sepia Elegans) che non supera i 9 cm.

Le seppie si nutrono prevalentemente di crostacei e pesci che sminuzzano con il loro becco osseo.

Le seppie possono essere pescate sia con le reti, che con le apposite canne.

Link Sponsorizzato