Spaccio nel parco: addosso due dosi, in casa oltre due etti e mezzo di hashish: 31enne finisce ai domiciliari

CAVALLINO (Lecce) – Nelle tasche una dozzina di grammi, in casa oltre due etti e mezzo di hashish e per un giovane scattano gli arresti domiciliari.

Si tratta di Giulio Marti, 31enne di Cavallino, arrestato in flagranza di reato dagli agenti del reparto prevezione crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto del giovane è scattato attorno alle 21 di ieri, quando gli agenti, transitando nei pressi del Parco Beatrice D’Aragona, a Cavallino, hanno notato due ragazzi con fare sospetto, uno dei quali, alla vista della polizia, si è sbarazzato di qualcosa gettandola per terra, poi risultata essere una dose di hashish.

I due giovani, entrambi conosciuti alle forze dell’ordine per reati specifici, sono poi stati perquisiti. Marti aveva addosso due pezzi di hashish, per un peso di 11,20 grammi, nonché 125 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dello spaccio.

La perquisizione estesa nella sua abitazione ha consentito il rinvenimento di ulteriori 266,30 grammi di hashish (nascosti nelle scatole delle scarpe in camera da letto) nonché un bilancino di precisione e la somma di 300 euro. Sentito il parere del pubblico ministero di turno, il 31enne è stato arrestato e ristretto ai domiciliari. La droga, i soldi e il bilancino, invece, sono stati sequestrati.

