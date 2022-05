Alla scoperta del Salento: Lecce, la sontuosa città barocca tra meraviglia e storia

La città di Lecce sorge su un antico insediamento messapico, ne danno testimonianza i ritrovamenti di tombe e di piccoli tratti della cinta muraria.

Lo stile barocco, dal punto di vista architettonico, la caratterizza in modo inconfondibile. Le architetture barocche dominano il tessuto urbano che si arricchisce anche di palazzi nobiliari, testimonianze messapiche e precristiane e vestigia romane di epoca imperiale. Significativi sono le murature, i fregi, i capitelli, i pinnacoli e i rosoni di chiese ed altri monumenti come il Palazzo dei Celestini, la Basilica di Santa Croce, il Duomo, il Teatro Romano, l’Anfiteatro Romano, il Castello Carlo V, Porta Napoli, Porta San Biagio e Porta Rudiae, tutte nell’antico cuore della città, in cui stradine, vicoletti e piazzette ruotano attorno alla centrale Piazza Sant’Oronzo, dando vita ad uno straordinario spettacolo scenografico.

Piazza S.Oronzo prende il nome dal santo patrono la cui effige bronzea è esposta su una colonna romana dell’antica via Appia di Brindisi. Di fronte alla colonna si trova l’armonioso palazzo del Sedile, contraddistinto dalla compostezza e dall’eleganza dello stile rinascimentale, antica sede del municipio cittadino. Accanto a questo edificio sorge l’Anfiteatro Romano, che, per dimensioni, risulta essere tra le più importanti testimonianze romane di tutta la Puglia e risale all’età Augustea. Dell’antica arena attualmente è possibile ammirare solo un terzo dell’intera struttura, in quanto il resto rimane ancora nascosto nel sottosuolo di piazza Sant’Oronzo dove si erge la chiesa di Santa Maria della Grazia.

Del periodo Augusteo è anche il Teatro Romano, portato alla luce solo nel 1929, in seguito agli scavi archeologici; il teatro riprende in piccolo la struttura architettonica dell’anfiteatro.

A pochi passi dalla centrale Piazza Sant’Oronzo si trova il Castello Carlo V, antica residenza regale e difensiva, con la sua cinta muraria occupa un posto di assoluto rilievo tra le opere presenti nell’intero territorio pugliese. Oggi è sede di iniziative culturali, spettacoli, eventi ed esposizioni temporanee d’arte.

Quella che viene considerata l’emblema della città è però la Basilica di Santa Croce: un trionfo dello stile barocco, che presenta innumerevoli simboli sulla facciata, composta e armoniosamente proporzionata, ma di forte impatto visivo per il suo sontuoso decoro, dove spicca il gran rosone centrale. Sobria la struttura interna che si rivela nella sua fastosa decorazione degli altari.

Adiacente ad essa, vi è il Palazzo dei Celestini, antico convento, oggi sede dell’Amministrazione Provinciale e della Prefettura, dalle raffinate finestre che evocano le grandi specchiere barocche. Al suo interno il chiostro quadrangolare delimitato da ventiquattro archi.

Lasciandosi alle spalle Santa Croce e percorrendo un breve tratto di strada, si colgono affioramenti di una Lecce sepolta, quella messapica, i cui scavi sono visibili nell’adiacente piazzetta Sigismondo Castromediano.

Il fulcro della vita religiosa di Lecce è collocato in piazza Duomo, unita a Piazza S.Oronzo da corso Vittorio Emanuele II. Piazza Duomo comprende una serie di monumenti che si affacciano sullo splendido piazzale e cioè la cattedrale del Duomo, i palazzi del Vescovado e del Seminario e il Campanile.

Il Duomo fu costruito una prima volta nel 1144, poi nel 1230. Venne successivamente ristrutturato negli anni tra il 1659-70 da Gustavo Zimbalo a cui si deve l’opera dell’attiguo campanile. La facciata principale è riccamente decorata e quella laterale si sviluppa in due ordini arricchiti dalle statue di San Gennaro, San Ludovico e dei Santissimi Pietro e Paolo.

Proseguendo per le stradine lastricate della città vecchia, si possono ammirare le antiche chiese romane, la più caratteristica dell’epoca, perché ispirata alla chiesa di San Carlo e alle Quattro Fontane del Borromini, è la chiesa di San Matteo, dall’inconfondibile stile barocco, poggiata su una gradinata, curvilinea nella facciata e legata agli antichi palazzi adiacenti che si affacciano su via Federico d’Aragona, a pochi passi da Porta San Biagio.

Porta San Biagio è una delle tre porte della città, le altre due sono Porta Rudiae, che si trova nella parte che volgeva verso l’antica città di Rudiae da cui, appunto, prende il nome, e Porta Napoli, la più antica delle tre, chiamata anche Arco di Trionfo per le sue notevoli dimensioni e per la sua collocazione isolata al centro di Piazza Napoli. Tutte e tre le porte dell’antica Lecce sono facilmente raggiungibili passeggiando per il centro storico di una delle città più belle d’Italia.

Articolo tratto dal Corriere Salentino Magazine Luglio 2021