Scuola, per molti una passione, per tanti ancora di salvezza: ammortizzatore sociale delle professioni intellettuali in declino. Sempre più avvocati e ingegneri diventano professori

LECCE – In migliaia al nord a fare i docenti o gli operatori scolastici, impiegati in segreteria o per fare i bidelli, i più fortunati al sud, vicino casa: soprattutto avvocati, ingegneri, psicologi, ma anche laureati nelle più svariate discipline. Un numero enorme di salentini migranti e di cervelli in fuga. In tanti fanno i docenti con entusiasmo e per vocazione, in molti come ripiego. Tutte le professioni intellettuali messe in ginocchio dalla crisi stanno trasformando la scuola in un enorme ammortizzatore sociale. L’ultima carta per chi ha subito l’impoverimento professionale, dove restano a galla in pochi, quelli con i contatti “giusti”. Nelle scuole del nord la maggior parte dei docenti sono meridionali: in alcune scuole lombarde il 90% del personale scolastico viene dal sud (in particolare dalla Sicilia, Calabria, Campania e Puglia). Ci sono molte scuole del settentrione in cui storicamente mancano di insegnanti, che vengono cooptati al sud. Ci sono numeri record per aspiranti bidelli e amministrativi (circa 88mila che dal sud cercano un futuro in Lombardia), lavori che un tempo venivano snobbati dai laureati e che oggi vedono in gara nelle graduatorie soggetti con laurea in ingegneria a pieni voti e magari pure master. Il sottoinquadramento dilaga: le famiglie spendono per anni un fiume di denari per laureare ragazzi che poi faranno lavori in cui non è necessario essere laureati: si pensi all’ingegnere che, qualche tempo fa, ha vinto il concorso per fare lo spazzino in Puglia (un caso che ha fatto tanto parlare sui media nazionali). Questi episodi sono la certificazione di una deriva dove la “speculazione formativa” e dei concorsi sta raggiungendo livelli insostenibili.

Il posto pubblico, soprattutto nelle scuola, quello che Checco Zalone definiva la “fissità del posto”, sta diventando un obiettivo esistenziale primario per troppe persone tra i quaranta e i cinquanta, deluse soprattutto dalla giungla lavorativa del Mezzogiorno, che non perdona i “figli di nessuno”. I giovani avvocati hanno vita difficile per poche centinaia di euro, con una clientela che ha sempre meno soldi. Non si guadagna più nemmeno con i sinistri, visto l’indennizzo diretto, o con il recupero crediti, visto che le banche si rivolgono a società di recupero con telemarketing. I più fortunati si guadagnano “una base di stipendio statale” per poi esercitare la professione come secondo lavoro. In un sistema devastato dai “cialtroni della politica”, dove i giovani lavoratori in generale, soprattutto quelli che svolgono professioni intellettuali, non vengono tutelati, ma, al contrario, vengono incanalati in percorsi formativi infiniti, privi di sbocchi, vittime dello sfruttamento per pochi euro, dalla pressione delle tasse e dal lavoro gratuito mascherato da stage, non c’è futuro da autonomi con partita IVA. “È un fenomeno sociale da studiare quello della fuga dalle professioni per cercare riparo nel mondo della scuola – riflette Wilma D’Amato, sindacalista di lungo corso, che con lo SNALS aiuta tanti giovani a trovare lavoro nel mondo della scuola – Ho conosciuto centinaia di professionisti che, in seria crisi lavorativa, hanno visto nella scuola l’unica ancora di salvezza! È triste! Ma è la dura realtà”. Il legislatore si svegli, cominci a dare una prospettiva ai centinaia di precari nel mondo della scuola, senza il business dei soliti concorsi (si studino selezioni meno dispendiose per tempo e denaro), che vessa chi lavora già con richieste di spostamenti, soldi da investire tra libri e ulteriore preparazione (come se non bastasse quella maturata tra università, master e scuola!).