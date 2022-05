La ricetta del giorno: lasagne con crema di salsiccia

Ingredienti:

300 gr di lasagne

1 kg di ricotta fresca

400 gr di salsiccia

350 gr di mozzarella

150 gr grana padano grattugiato

1 carota tritata

1/2 cipolla tritata

1 bicchiere di vino bianco

Olio Evo

Basilico

Procedimento:

Soffriggere la cipolla e la carota in un filo d’olio;

Aggiungere la salsiccia sgranata;

Cuocere la salsiccia per 5 minuti;

Aggiungere il vino bianco e sfumare;

Lasciare raffreddare;

In una ciotola mettere la ricotta, la salsiccia, le foglie di basilico e 120 gr di grana grattugiato;

Mescolare tutti gli ingredienti;

Sporcare il fondo della teglia con un po’ di crema di ricotta e stendere le lasagne;

Mettere uno strato di crema di ricotta e salsiccia e alcuni cubetti di mozzarella;

Formare almeno 3 strati;

Nell’ultimo strato aggiungere una manciata di grana padano grattugiato

Cuocere in forno preriscaldato a 180º 25 minuti;

Lasciare intiepidire e servire.