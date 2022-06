La ricetta del giorno: carne di manzo al sugo

Ingredienti

600 gr di manzo tagliato a pezzetti

olio extravergine di oliva

sale

1 spicchio di aglio

2 foglie di alloro

1 lt di passata di pomodoro

1 carota tritata

1 costa di sedano tritato

1 bicchiere di vino rosso

Procedimento

Link Sponsorizzato

Versare un abbondante giro di olio in una pentola;

Far scaldare e aggiungere l’aglio, il sedano e la carota;

Far soffriggere;

Unire la carne;

Girare più volte su tutti i lati;

Sfumare con il vino;

Versare alcuni cucchiai di acqua e la passata di pomodoro;

Abbassare la fiamma e procedere con una cottura molto lenta, aggiustando di sale;

Cuocere per almeno 45 minuti;

Servire caldo