La ricetta del giorno: lagane (fettucce)

Ingredienti:

400gr di farina di tipo 0

1 bicchiere di acqua tiepida

1 cucchiaino di olio evo

1 pizzico di sale

Procedimento:

Su un piano ben pulito disporre la farina formando una fontana;

Fare un buco al centro;

Versare il cucchiaino d’olio;

Iniziare a mischiare la farina portandola dall’esterno del bordo all’interno del buco;

Versare a filo l’acqua tiepida;

Mischiare con cura con la farina;

Lavorare l’impasto con le mani infarinate fino ad ottenere una palla liscia e compatta;

Riporre in una ciotola e coprire con un canovaccio Lasciare riposare per almeno 20 minuti;

Llavorare ancora per qualche minuto;

Tagliare a pezzi e stendere con l’apposita macchina per la pasta o col mattarello creando una sfoglia di pochi mm di spessore;

Tagliare strisce da 1 cm di larghezza;

Stendere su un piano infarinato e lasciare riposare;

Cuocere in abbondante acqua calda salata per massimo 3 minuti da quando salgono a galla;

Condire a piacere.