La ricetta del giorno: Torta al cacao

Ingredienti per uno stampo da 24 cm:

3 uova intere

150 grammi di zucchero

75 grammi di burro fuso

150 grammi di farina

3 cucchiai di cacao amaro

1 bicchiere di latte

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento:

Lavorare con una frusta le uova e lo zucchero, aggiungere poi la farina, la bustina di lievito sciolta in un po’ di latte, il burro fuso e il cacao amaro. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare l’impasto in uno stampo imburrato ed infarinato. Mettere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti, una volta raffreddato, spolverare con lo zucchero a velo.