L’almanacco di oggi 29 novembre

– Santo

San Saturnino

Link Sponsorizzato

– Sono nati in questo giorno

1797 Gaetano Donizetti

Link Sponsorizzato

1832 Louisa May Alcott

1932 Jacques Chirac

1933 David Ruben

– Proverbio

Una foglia secca spaventa una rea coscienza

– Accadde oggi

1825 per la prima volta viene rappresentata negli Stati Uniti un’opera italiana: va in scena “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini

1959 viene trasmessa in tv per la prima volta la cerimonia per l’assegnazione dei Grammy Awards, gli oscar della musica

1974 l’Assemblea Nazionale francese approva la legge sull’aborto

– Scoperte

1923 Primi film in Technicolor