Ricetta del giorno: Lasagna di verdure

Ingredienti per 4 persone:

300 gr di lasagne

200 gr di spinaci

100 gr di fagiolini

1 zucchina

1 carota

1 patata piccola

1 spicchio di aglio

250 gr di mozzarella

150 di Parmigiano Reggiano

Olio evo

Sale

Procedimento

Lavare accuratamente le verdure e tagliarle a pezzi di piccole dimensioni;

Sbollentare leggermente gli spinaci;

In un tegame mettere a scaldare un cucchiaio di olio evo e lo spicchio di aglio, aggiungere, nell’ordine, la patata, i fagiolini, la carota, la zucchina e gli spinaci ben scolati, salare e cuocere a fuoco lento;

Cospargere un tegame con un filo di olio evo;

Mettere uno strato di lasagna, un cucchiaio di verdure, uno strato di mozzarella tagliata a fettine e una manciata di Parmigiano Reggiano;

Ripetere l’operazione creando almeno tre strati;

Concludere con un abbondante strato di mozzarella;

Coprire con alluminio;

Infornare in forno già caldo per almeno 30 minuti controllando di tanto in tanto la cottura.

Claudia Forcignanò