La ricetta del giorno: Rotolo con crema di mascarpone e lamponi

Ingredienti per la pasta biscotto:

3 uova

100 g zucchero semolato

100 g farina 00

1 cucchiaino di lievito per dolci

Buccia di 1 limone grattugiata

Ingredienti per la crema:

250 g mascarpone

2 cucchiai di zucchero a velo

80 g di latte condensato

250 g di lamponi freschi

Per decorare:

Zucchero a velo e lamponi

Procedimento:

Montare gli albumi a neve ferma in un recipiente e poi i tuorli con lo zucchero fino a renderli gonfi e spumosi. Aggiungere la farina setacciata, il lievito e la buccia del limone un po’ alla volta, infine gli albumi alla battuta di uova. Versare la massa nella leccarda del forno, rivestita di carta da forno. Infornare a 180° per 10-12 minuti circa.

Una volta pronta la pasta biscotto rovesciare su un foglio di carta forno cosparsa di zucchero, togliere la carta in superficie e lasciare raffreddare.

In una ciotola versare il mascarpone e montarlo con le fruste elettriche fino a ottenere una morbida crema, aggiungere il latte condensato e lo zucchero a velo poco per volta.

Spalmare la crema ottenuta sulla pasta biscotto e aggiungere i lamponi. Utilizzando il canovaccio arrotolate la pasta. Ponetela quindi in frigo a stabilizzarsi.

Infine decorate con zucchero a velo e i lamponi.