Matrimonio a prima vista, un salentino nel cast della nuova stagione

CASTRÌ – C’è anche un salentino tra i single che hanno preso parte alla nuova edizione di Matrimonio a prima vista, disponibile da ieri in streaming su Discovery + e in onda dal 16 febbraio su Real Time. Si tratta del 29enne Antonio Quarta, originario di Castrì di Lecce e di professione rappresentante. Ai microfoni della trasmissione si definisce come una persona molto legata alla sua famiglia, soprattutto alla sorella, che rappresenta il suo punto di riferimento. Tra le sue grandi passioni c’è l’equitazione, sport che ha praticato a livello agonistico e di cui è anche istruttore. Ama, inoltre, il suo paese e trascorrere del tempo con i suoi amici. Adesso partecipa a questo programma per cercare la sua anima gemella.

Matrimonio a prima vista, andato in onda per la prima volta nel 2016 e giunto quest’anno alla sua quinta edizione, è sempre riuscito a riscuotere un grande successo e ad appassionare il pubblico italiano con le sue storie d’amore, al pari del format danese Married at First Sight, trasmesso in Australia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il format prevede che sei concorrenti che non si conoscono tra loro vengano abbinati per formare tre coppie che si vedranno e conosceranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio, diventando per la legge marito e moglie.

Le coppie verranno poi filmate per cinque settimane di convivenza e al termine di questo periodo decideranno se continuare a essere sposati oppure divorziare.

Accanto ad Antonio, gli altri protagonisti di questa stagione sono i piemontesi Gianluca e Giorgia, Cristina e Mattia, entrambi provenienti dalla Lombardia e Giorgia, 28enne di Rieti.

A guidarli nel loro percorso saranno, anche per questa edizione, tre esperti: Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.