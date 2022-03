Alla scoperta del Salento: l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate

LECCE – Sulla strada provinciale Squinzano – Casalabate, immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, si erge in tutta la sua maestosità l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Questa perla architettonica ha alle spalle una storia millenaria ed è riuscita incredibilmente, nel corso dei secoli, a resistere incontrastata all’incuria e alle intemperie: forse è anche ciò che le dona quell’aurea di mistero nella quale sembra essere avvolta. Un’altra particolarità che la contraddistingue è la sua doppia anima: nata, inizialmente, come monastero di rito bizantino con scriptorium e biblioteca, con il passare del tempo, si è trasformata in un centro di produzione agricola specializzato nella lavorazione delle olive. Proprio per queste ragioni, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate è un vero e proprio complesso architettonico che comprende al suo interno, oltre alla chiesa, anche la Casa Monastica, la Casa del Massaro, due frantoi ipogei (detti “trappiti”), l’edificio delle Ex Stalle e un pozzo.

La fondazione dell’abbazia si colloca tra la fine del XI e l’inizio del XII secolo. Secondo una leggenda molto diffusa, sarebbe stato il conte di Lecce, Tancredi d’Altavilla, a decidere di farla costruire, in segno di devozione, proprio nel punto in cui, durante una battuta di caccia, ebbe l’apparizione della Vergine tra le corna di una cerva (da qui deriverebbe, infatti, il nome Cerrate, che in alcuni documenti antichi è riportato come “Cervate”, anche se è più probabile la derivazione dal greco “ierates” che vuol dire monaci, religiosi). Storicamente, invece, la fondazione è attribuita a Boemondo d’Altavilla, principe di Taranto, che aveva già fondato il monastero di San Nicola di Casole a Otranto. A Cerrate quest’ultimo insediò una comunità di monaci basiliani (chiamati così perché seguivano la regola di San Basilio) arrivati in Terra d’Otranto nell’Alto Medioevo, per sfuggire alle invasioni degli arabi e alle persecuzioni iconoclaste portate avanti dagli imperatori bizantini. Così il rito greco fiorì e l’Abbazia, sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi a Lecce e Otranto, venne ampliata sempre di più, fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell’Italia meridionale. I monaci, qui, svolgevano non solo attività contemplativa e di preghiera, ma anche culturale: a quel tempo, infatti, erano presenti una biblioteca e uno scriptorium.

Dopo circa un secolo di grande splendore, l’abbazia perse via via la sua importanza iniziale: ovunque il rito e i santi latini cominciarono a prevalere sul culto greco e i basiliani persero la loro indipendenza, finendo per essere sopraffatti dal clero latino (in particolare dai monaci benedettini). Così, verso la metà del XIII secolo abbandonarono l’abbazia. Da quel momento le sue condizioni divennero sempre più misere, finché non fu devoluta, con il suo vasto patrimonio immobiliare, alla Santa Sede.

Nel 1531, il papa Clemente VII decise di donare l’abbazia al cardinale Niccolò Taddeo de Gaddi, il quale, a sua volta, fece un voto e la donò all’Ospedale degli Incurabili di Napoli: è in questo periodo che il complesso monastico si trasformò in una vera e propria masseria.

Il saccheggio dei pirati turchi, nel 1711, fece precipitare l’intero centro in uno stato di completo abbandono, che proseguì anche nel corso del XIX e del XX secolo.

Nel 1965 l’abbazia fu acquisita dalla Provincia di Lecce, che avviò subito i primi restauri, affidati all’architetto Franco Minissi. Nel 2012 , a seguito di un bando pubblico indetto dalla Provincia, il complesso è stato ufficialmente affidato al FAI, attraverso un contratto di concessione trentennale, con l’obiettivo di restaurarlo e riaprirlo al pubblico. Il FAI, infatti (acronimo di Fondo per l’Ambiente Italiano) è una fondazione no profit nata nel 1975 proprio con lo scopo di salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese. Attualmente l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate costituisce l’unico bene Fai presente in Puglia.

Scolpita nella bianca pietra leccese, la chiesa è una delle più importanti espressioni del romanico pugliese. La facciata, monocuspidale e con un rosone centrale, è scandita da una decorazione ad archetti ed è divisa in tre parti. Questa tripartizione verticale esterna rimanda alla suddivisione interna della chiesa in tre navate. La parte centrale, più alta, è coperta da un tetto a doppio spiovente.

Quello che risalta maggiormente sulla facciata è il portale di ingresso, risalente al XII secolo e caratterizzato da colonnine poggianti su un alto basamento. Queste ultime, in passato, erano sorrette da leoni stilofori e sono sormontate da capitelli corinzi, decorati con foglie d’acanto, sui quali prendono posto degli animali simbolici dal muso molto pronunciato, che potrebbero essere verosimilmente dei suini.

Il portale d’ingresso è sormontato da un’arcata con altorilievi di eccezionale qualità che riproducono in sei riquadri diverse scene del Nuovo Testamento. L’ipotesi più plausibile individua nella prima scena a sinistra e nella prima a destra la scomposizione dell’Annunciazione: a sinistra, infatti, è rappresentata Maria con in mano un fuso (perché, come raccontano i Vangeli, in quel momento era intenta a filare), mentre a destra l’Arcangelo Gabriele, che risulta acefalo. Entrambi i personaggi hanno la mano sul petto, in segno di sottomissione alla volontà divina. La seconda scena a sinistra rappresenta la Visitazione, cioè la visita di Maria a Sant’Elisabetta. Quest’ultima è raffigurata mentre appoggia dolcemente il suo capo sulla spalla della Vergine. La terza rappresenta la Processione dei Re Magi, i quali portano in dono oro, incenso e mirra.

A guidarli verso la mangiatoia dove era venuto alla luce Gesù, la stella cometa, che sovrasta anche la scena successiva della Natività, composta proprio dalla Madonna e da Gesù Bambino, riscaldato dal bue e dall’asinello. L’ultima scena è la più controversa: in basso sembrerebbe essere rappresentato San Giuseppe, con bisacce da pellegrino, in atteggiamento di riposo, proprio nel momento in cui l’angelo gli intima, in sogno, la Fuga in Egitto; in alto, invece, sembrerebbe essere raffigurata la Lavanda del Bambino. In tutte queste figure si scorge l’influenza dell’arte bizantina, soprattutto nelle forme dure e rigide e nelle pieghe geometriche degli abbigliamenti.

Esternamente il portale è decorato da una doppia fascia intagliata a foglie. Nella lunetta sovrastante l’architrave esisteva, in origine, un dipinto a fresco con la rappresentazione di Maria, distrutto dalle ripetute imbiancature effettuate con la calce.

Sul lato destro del portale le intemperie dell’inverno del 1990 hanno causato il distacco di alcuni pezzi di intonaco, portando alla luce un’iscrizione greca di sette righi, nella quale è espresso il pensiero dell’inevitabilità della morte a causa del peccato e nella quale compare una data: 1188.

Inoltre, sulle pietre sottostanti si vedono dei graffiti raffiguranti delle navi, simili a quelli che si trovano su altri edifici medioevali della contea.

Internamente, la chiesa è suddivisa in tre navate da cinque grandi pilastri (3 liberi e 2 addossati ai muri laterali) con capitelli decorati con foglie d’acanto, che sorreggono degli archi a sesto acuto. Le navate terminano con tre absidi: più grande la centrale, più piccole le laterali.

In origine, come prevedeva il rito greco, vi era un solo altare, quello maggiore, costituito, in passato, dal cippo sepolcrale in marmo, che attualmente funge da acquasantiera. Nel 1610 fu sostituito da un altare barocco dedicato a Sant’Irene, antica protettrice di Lecce, all’interno del quale è rappresentata con una palma (simbolo del martirio) nella mano destra, e con la città di Lecce nella mano sinistra.

Questo altare centrale è coperto da un ciborio (elemento architettonico a forma di baldacchino), sulla cui architrave è riportata una data, il 1269.

Tratto distintivo del baldacchino sono le sue colonnine: quelle posteriori, infatti, sono in pietra locale, mentre quelle anteriori sono in marmo e sono sicuramente di reimpiego: provengono, cioè, da qualche monumento romano situato nelle vicinanze.

Nella navata destra è collocato un altro altare risalente al XVII secolo e dedicato a Sant’Oronzo, nuovo santo protettore di Lecce che, secondo la tradizione, avrebbe liberato la Terra d’Otranto dalla peste diffusasi nel 1656. Al centro vi era una tela, andata perduta, raffigurante Sant’Oronzo, che oggi ha lasciato il posto a una porzione di affreschi sottostante databile intorno al XV secolo.

Nella navata sinistra si trova, invece, l’Altare della Vergine, Quest’ultimo risale al 1642 ed è stato realizzato da Giovanni Battista Pagano, economo dell’Ospedale degli Incurabili. Durante i lavori di restauro condotti all’inizio degli anni Settanta dall’architetto Franco Minissi, questo altare, sormontato da un quadro raffigurante la Vergine di Cerrate con il bambino in braccio, venne smontato e i pezzi vennero collocati all’esterno della chiesa dove rimasero esposti alle intemperie per oltre quarant’anni. Dopo un lungo e accurato studio, i componenti lapidei sono stati assemblati nuovamente, restituendo così l’altare originale alla chiesa.

Ad impreziosire ulteriormente questo luogo di culto ci pensano gli affreschi. I dipinti nelle absidi sono quelli originari e risalgono, probabilmente, alla fine del XII – inizi del XIII secolo: nell’abside principale è rappresentata in alto l’ascensione di Cristo, al centro la Vergine tra gli angeli e in basso i 5 padri della Chiesa Ortodossa. Nelle absidi laterali, invece, trovano spazio altre immagini di santi.

Gli affreschi sulle pareti laterali sono venuti alla luce in seguito ai restauri condotti negli anni Settanta dalla Provincia di Lecce, nel corso dei quali sono stati staccati i dipinti che erano stati realizzati al di sopra, in un momento successivo (e che ora sono conservati nella Casa del Massaro) per rendere visibili quelli sottostanti, probabilmente coevi di quelli delle absidi.

Sulla navata sinistra sono raffigurati, per lo più, dei santi greci, in piedi e in posizione frontale. Da sinistra verso destra: Sant’Anna con in braccio Maria e San Gioacchino, San Giorgio che uccide il drago, San Demetrio, San Luca, due santi monaci, San Nicola di Myra e l’Arcangelo Gabriele.

La parete della navata sinistra presenta degli insoliti segni bianchi: questi non sono stati provocati da interventi di restauro, ma sono dovuti a una tecnica antica, ancora oggi utilizzata, che consiste nel picchettare la superficie liscia della parete per far aderire meglio lo strato di intonaco successivo. Sono dunque venuti alla luce in seguito allo stacco dei dipinti realizzati posteriormente.

Databile al XII secolo è la parete della navata destra, la cosiddetta “parete-puzzle”, chiamata così perché costituita da una serie di blocchi affrescati disposti in maniera disordinata. Probabilmente questa parete crollò prima del 1300 e venne ricostruita impiegando in maniera casuale i blocchi di pietra, non rispettando la sistemazione originale. Successivamente fu coperta dall’affresco tardo gotico, ora conservato nella Casa del Massaro. Da una ricostruzione virtuale, comunque, si può intravedere la rappresentazione di santi cavalieri, come è confermato dalla presenza di frammenti di armature, spade, ecc.

Anche i sottarchi sono affrescati; alternano, infatti, secondo uno schema ritmico, due figure di santi monaci a due figure di profeti.

Il pavimento è frutto dei restauri condotti dalla Provincia; anche il soffitto è stato ricostruito, tenendo conto di un documento redatto nel 1600 (un verbale di visita del vescovo Luigi Pappacoda, nel quale veniva descritta l’abbazia).

All’interno della chiesa vi è poi un insolito elemento, a testimonianza dello stato di abbandono e di degrado nel quale era caduta l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate nel corso del XX secolo: un gancio utilizzato per legare gli animali. Nel 1900, infatti, la chiesa venne utilizzata come stalla.

Sul lato sinistro della basilica è addossato un portico risalente al XIII secolo, che probabilmente era utilizzato dai monaci basiliani come chiostro, ovvero come un luogo in cui ritirarsi in contemplazione e in preghiera, a stretto contatto con la natura.

Il portico è costituito da un basamento sul quale si innalzano 24 colonnine e 4 pilastri d’angolo. Sopra le colonnine, i capitelli sostengono degli archetti a tutto sesto e sono uno diverso dall’altro. Diffuso è il gusto del fantastico e del mostruoso: sono, infatti, rappresentate arpie, draghi, centauri, ecc. che simboleggiano le paure e i vizi dell’uomo medievale. Ai motivi figurativi si affiancano elementi decorativi di frutta e foglie. Nel 1968 vennero trafugati cinque capitelli; di questi solo tre vennero in seguito recuperati, restaurati e ricollocati. Gli altri due sono stati interamente ricostruiti.

Un altro elemento caratteristico dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate è il pozzo cinquecentesco, situato proprio di fronte al duecentesco portico. Realizzato nel 1585, (come risulta dall’iscrizione presente sull’architrave) dal Procuratore dell’Ospedale degli Incurabili, Giacomo De Leone, il pozzo aveva una doppia funzione: svolgeva, infatti, sia da fonte sia da cisterna per la raccolta d’acqua.

Quest’ultimo è costituito da una vasta bocca rettangolare e mostra, da un lato, lo stemma con il leone rampante, simbolo della casa del Procuratore e dall’altro la rappresentazione di una sirena. Sugli angoli della base si ergono quattro colonne che reggono un’architrave.

In cima al pozzo si trova un mostro mastrino, al quale è legata una misteriosa leggenda: secondo la tradizione infatti, questa creatura mitologica fissava con lo sguardo il punto in cui si trovava la cosiddetta “acchiatura” (termine che nel dialetto salentino arcaico identificava un tesoro). Nel corso degli anni, in molti hanno tentato di scovarlo, ma con scarso successo. Proprio per questo, il volto del mostro marino venne sfregiato, in modo tale che nessuno potesse più riuscire nella tanto agognata impresa.

L’esposizione agli agenti atmosferici aveva danneggiato notevolmente il pozzo e lo aveva portato ad uno stato di notevole degrado. Oggi è stato restaurato, grazie al generoso contributo di un benefattore d’eccezione: la casa di moda PRADA.

Recenti scavi, inoltre, hanno portato alla luce un cimitero dell’VIII secolo, collocato a sud dell’abbazia.

Gli interventi del Fai, però, hanno interessato anche gli altri edifici, come la Casa Monastica e la Casa del Massaro. È stata poi riallestita la stanza del forno, sono stati restaurati gli affreschi e il mulino, e adesso sono in corso i restauri delle ex stalle. Inoltre, all’interno della chiesa si è tornati a celebrare la messa: quella in rito latino, la prima domenica del mese alle ore 9, mentre quella in rito greco ogni terzo sabato del mese alle 18. Oggi la messa si terrà, eccezionalmente, in rito greco, alle ore 18.00, in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Queste ultime rappresentano un’imperdibile occasione per immergersi alla scoperta di questo luogo incantevole e per farlo conoscere a coloro che ne ignorano l’esistenza.

L’abbazia di Santa Maria di Cerrate è comunque aperta tutto l’anno ed è possibile visitarla tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 18, anche attraverso l’ausilio di una guida.

Tra leggende e misteri, passato e presente, in tanti, nel corso dei secoli, sono passati di qui: monaci, contadini, pirati, pellegrini, turisti. C’è però una cosa che è rimasta e continua a rimanere intatta, nonostante lo scorrere del tempo: il fascino irresistibile

di questa magica abbazia, sempre pronta ad accogliere i suoi visitatori e a svelarsi in tutta la sua bellezza a coloro che saranno in grado di apprezzare la sua anima.

